Skateboard: la tappa finale del primo campionato regionale sarà a Trieste

L'ultima tappa del primo campionato regionale di skateboard inizia oggi, sabato 23 luglio a Trieste, allo Skate Park, in via Petitti di Roreto a San Giacomo. Sarà l'ultima delle sette gare previste dalla competizione e si concluderà domenica 24.

Oggi, dalle 18, è in programma il Best Trick Contest, aperto a tutti. In palio ci saranno tre premi finali e un biglietto di andata e ritorno per Barcellona, mentre alle 21.30 ci sarà il dj set di Dj Zase.

Domenica 24 luglio, a partire dalle 9, gli atleti già precedentemente registrati alla tappa di campionato regionale potranno accreditarsi, mentre le prove avranno inizio alle 12. Concluse le premiazioni, alle 21 avrà inizio il concerto di Chicoria e successivamente ci sarà il dj set di DeeJay Park/Antares Color a chiusura dell’evento.

L'evento è organizzato dalla Asd Skate School Trieste insieme al Comune di Trieste, all'Asd Wheel Be Fun di Trieste, l’Asd ThankYouSkateboarding di Lignano, la Polisportiva Codroipo e la Asd Klan del Bosco di Tarvisio.