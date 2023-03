“Slava’s Snowshow”, al Rossetti arriva l'incredibile show del miglior clown del mondo

TRIESTE - Ospite assiduo e amatissimo dal pubblico del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, va in scena al Politeama Rossetti dal 29 marzo al 2 aprile lo “Slava’s Snowshow” uno spettacolo profondamente poetico, universale e senza tempo, che continua a incantare milioni di spettatori nel mondo e magicamente conquista il pubblico di ogni età. Il suo geniale ed eccentrico ideatore, il russo SLAVA, (pluripremiato con l’Olivier e il Time Out Award a Londra, il Drama Desk a New York, lo Stanislavskij a Mosca e il Festival Critics Award a Edimburgo) è considerato “il miglior clown del mondo”: ama «un teatro che nasce dai sogni e dalle fiabe; un teatro ricco di speranze e sogni, di desideri e di nostalgie, di mancanze e disillusioni. Un teatro che sfugge a qualsiasi definizione, all’interpretazione unica delle sue azioni e da qualsiasi tentativo di limitazione della sua libertà». Lo “Slava’s Snowshow” è proprio così: libero, lirico, ironico, fantasioso, divertentissimo e tenero, talvolta venato di malinconia.

Lo spettacolo

Lo spettacolo raccoglie i numeri più belli e famosi del repertorio di SLAVA, e così la serata a teatro diventa esperienza incredibile e inattesa, che lascia gli adulti pervasi di spirito bambino, che induce spettatori piccoli e grandi a divertirsi nella neve e a giocare assieme con i giganteschi palloni che invadono il teatro nel gran finale: e mai nessuno, alla fine, ha voglia di tornare a casa. Lo spettacolo è una sequenza di sorprendenti magie. Una nevicata di carta che infuria su tutta la sala, enormi, leggerissimi e colorati palloni che planano sulla platea, cinque clown protagonisti di una rappresentazione poetica e candida, dispettosa e imprevedibile, gioiosa e atletica, in bilico tra happening e circo. Il teatro di Slava è amato perché riesce a tessere un mondo fatto di sogni e di fiabe in cui è impossibile non lasciarsi trasportare. È una delle esperienze teatrali più potenti, innocenti e semplicemente belle a cui tutti possono assistere.

«Mi piace restare a teatro quando gli spettatori sono andati, ma il luccichio luccicante dei loro sorrisi ancora indugia nell'oscurità della sala. Mi concentro sui respiri, i ritmi, i sospiri di gioia e del dolore che ancora pervadono il teatro. La notte è scesa. Tolgo il mio costume e mi strucco il viso, dico addio al mio universo ora racchiuso dal sipario abbassato del teatro. Il mio personaggio, il mio Asissai, è lì inerme che si fa guardare. Lo congedo, ma non a lungo, solo fino a domani, nell’attesa di rivivere una nuova onda di felicità in questo incredibile, meraviglioso e misterioso mondo che è il teatro. Quanto sono incredibilmente privilegiato nel poter guardare gli occhi felici di migliaia di spettatori ogni notte!» “Slava’ s Snowshow” va in scena al Politeama Rossetti mercoledì 29 marzo alle 20.30 e replica al medesimo orario fino a sabato 1 aprile. Sabato 1 e domenica 2 aprile le repliche sono anche pomeridiane con inizio alle ore 16. Per biglietti si suggerisce di rivolgersi alla Biglietteria del Politeama Rossetti, agli altri consueti punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, o via internet sul sito www.ilrossetti.it . Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.