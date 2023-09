Kriminalmania, l'aperitivo in giallo sbarca a SloFest

Sabato 16 settembre alle 12 in piazza Sant'Antonio Nuovo nell'ambito dello Slofest unisciti a noi per un aperitivo in giallo, in cui si incontreranno due maestri del crimine, Tadej Golob e Pierluigi Porazzi. Al centro della conversazione ci saranno i loro nuovi libri "Ritratti di morte" di Porazzi e la traduzione di "Dove nuotano i pesci gatto" (Jezero) di Golob. I due autori sveleranno alcuni segreti della scrittura di romanzi gialli, condividendo esperienze su come creare momenti di suspense e catturare l’attenzione dei lettori. L’evento sarà anche l’occasione per scoprire differenze e somiglianze tra i gialli sloveni e quelli italiani.

Moderatrice: Eva Ciuk

A cura di: Narodna in študijska knji?nica / Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi di Trieste

L’aperitivo è offerto da: Ad Formandum