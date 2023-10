Alla scoperta della cucina mitteleuropea, da Suban arriva la cena Slow Food

Materie prime povere, ritagli e avanzi recuperati e lavorati con ingegno e abilità sono i protagonisti di molti piatti tradizionali, alcuni ancora in voga e altri quasi dimenticati: saranno loro i protagonisti della Cena dell'Alleanza all'Antica Trattoria Suban di Trieste in programma lunedì 23 ottobre alle 20.00. Federica Suban, Cuoca dell'Alleanza Slow Food, ci guiderà in uno speciale percorso di degustazione pensato come un viaggio nella memoria gastronomica, alla riscoperta dell'origine contadina e popolare dei piatti della Trieste mitteleuropea.

Pensate all'osso di prosciutto, completamente spolpato, utilizzato per ricavare un brodo e passato di famiglia in famiglia; al grasso della pancia di maiale che serviva da sostanza e condimento (l'olio era solo per i ricchi); alle foglie fermentate del cavolo usate per avvolgere riso e scarti di carne oppure ai fagottini servolani insaporiti da avanzi di salsiccia, salame o muscoletto di prosciutto, solo per fare alcuni esempi di quello che assaggeremo: scaricate la locandina con tutti i dettagli in fondo alla pagina.

Il pane della serata è quello carinziano del Presidio Slow Food del Pane del Lesachtal, prodotto con varietà locali di segale e frumento. I vini che accompagnano il nostro percorso arrivano invece dalla città con la più grande produzione vinicola del mondo: Vienna! Tra i vini - del Weingut Wieninger - assaggeremo anche il Wiener Gemischter Satz, Presidio Slow Food: con questa antica tecnica - ripresa e valorizzata proprio da Fritz Wieninger - nello stesso vigneto crescono fino a venti vitigni diversi di uve a bacca bianca che vengono poi raccolte e vinificate insieme.

Il costo della serata, bevande incluse, è di 50 euro per i Soci Slow Food e di 55 euro per gli altri simpatizzanti (sarà possibile iscriversi o rinnovare la Tessera Slow Food anche durante la serata). Prenotazione obbligatoria a trieste@slowfoodfvg.it entro venerdì 20 ottobre. I posti sono limitati, non mancate. Slow Food Trieste