Lgbt+: arriva a Trieste il pride "autogestito dal basso"

Arriva a Trieste il pride "autogestito dal basso": il 17 settembre, con ritrovo in piazza Goldoni alle 15:30 e partenza prevista alle 17. Si procederà quindi lungo via Carducci, via Ghega, piazza libertà e le rive, per concludersi in piazza Unità alle 21. Seguirà un "after party" nel parcheggio dell'Ausonia. Tra le associazioni promotrici Non una di meno, Euphoria Trans Fvg, Arcigay Arcobaleno Odv, Villa Carrà e Fridays for future Trieste. La manifestazione ha ricevuto regolare autorizzazione dalla Questura.

Così gli organizzatori: "Ci ha unito in questi mesi di costruzione del Pride la voglia e la necessità di smarcarsi dall'immagine rassicurante e patinata delle identità frocie, quella venduta un tanto al chilo a companies e istituzioni, barattata per ottenere qualche concessione di facciata, mentre il mondo attorno a noi (e noi, assieme al mondo) cola a picco. Siamo queer, indecoros?, spesso impresentabil?: siamo smarz?, insomma".

L'intento è quello di "costruire degli spazi nostri privi di padrini, apartitici, autogestiti e intersezionali. Vogliamo creare spazi attraversabili da chiunque, liberi dall’oppressione e dallo sfruttamento. Sentiamo il bisogno di ricostituire una comunità, per stare al sicuro in un mondo che continua a restituirci notizie di aggressioni omolesbobitransfobiche, di femminicidi e transicidi.

Sentiamo il bisogno di prendere parola sull’ educazione e sulla nostra salute, parlando anche della salute sessuale e di quella mentale. Vogliamo riportare l' attenzione sulla mancanza di lavoro, sulla precarietà e lo sfruttamento che osserviamo nella Trieste-vetrina dei turisti, dove infuriano gli sfratti e gli effetti della crisi economica permanente, dove Principe, Flex e Wärtsilä chiudono i battenti, lasciando per strada centinaia di persone".



Il 17 settembre, a partire dalle 15.30, saremo in Piazza Goldoni per tutto questo e per molto altro ancora, ci riprenderemo le strade!

h 15.30, piazza Goldoni – warm up

h 17.00, piazza Goldoni – partenza corteo

h 22.00 – after party