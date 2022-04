Social media e content marketing: sette appuntamenti gratuiti per le aziende

Partirà il 20 aprile il ciclo di incontri dedicati alle aziende della circoscrizione territoriale di Gorizia e Trieste. L'iniziativa della Camera di commercio della Venezia Giulia si svolgerà in presenza e sulla piattaforma Zoom. La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Relatore di tutti gli eventi Giovanni Dalla Bona, consulente e formatore, si occupa di Social Media Marketing e Content Marketing per aziende, enti pubblici e Professionisti.

Il primo incontro si terrà in presenza (massimo 25 partecipanti) il 20 aprile nella Sala Polifunzionale di via de Gasperi 9 a Gorizia con orario 9.30 - 13.00/ 14.00 – 17.30. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. Per partecipare basterà compilare la scheda.

Programma primo evento - 20 aprile

Intro al Social Media Plan • Cos'è e a cosa serve un social media plan • Dalla strategia alla pratica: un modello facile da applicare

1. La tua identità come punto di forza • Le 5 dimensioni dell'identità aziendale utili per comunicare meglio sui social media • Trova i tuoi punti forti con il diagramma di G. Robertson

2. Il tuo cliente • Dalla segmentazione alla buyer persona: capire davvero i bisogni del tuo cliente • Il Customer Journey: comunica ciò che serve, nel momento giusto e solo a chi ne ha bisogno

3. I tuoi obiettivi • Dalla visibilità alla fidelizzazione: 6 passaggi da monitorare • Le KPI di base per valutare i risultati di un piano di comunicazione sui social media

4. Scegli il social media più adatto per la tua azienda • Criteri di base per scegliere il social media giusto • Panoramica sui punti forti di Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter e Youtube

5. Contenuti originali e calendario editoriale efficace • I requisiti di un buon contenuto social • Tecniche creative per avere sempre argomenti interessanti • Dalla mappa degli argomenti al calendario editoriale

6. La pratica: pubblicare con continuità • Le risorse della comunicazione sui social: quali sono e come gestirle • I principali strumenti (gratuiti e non) per gestire la pubblicazione dei contenuti social • Analisi dei risultati della comunicazione sui social

Gli eventi in tema di web, social media e content marketing

20 aprile - Impostare un Piano di Comunicazione sui Social Media, in presenza;

16 maggio - Laboratorio di scrittura persuasiva per i social e per il web, in presenza;

23 e 30 maggio - Grafica per non esperti: creare locandine e banner per i social media, in DAD;

20 e 27 giugno - Video editing per non esperti: creare video per i social media, in DAD;

12 settembre - Meta Business Suite: lo strumento gratuito per gestire assieme Facebook, Messenger e Instagram , in DAD;

26 settembre - Cosa sapere prima di impostare un Ecommerce, in DAD;

10 ottobre - Primi passi nella marketing automation: CRM e comunicazione personalizzata, in DAD.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita. Per informazioni sul programma Segreteria organizzativa: ufficio Spazio Impresa della sede di Gorizia 0481 384202 –Serena Storni – spazio.impresa@vg.camcom.it; serena.storni@vg.camcom.it.