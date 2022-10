Sold out per il concerto di Elisa al Rossetti: aggiunta una nuova data

Elisa registra il sold out e raddoppia le date del suo nuovo tour “An intimate night”. A dicembre l’artista ritorna nell'atmosfera intima del teatro, e lo fa con una serie di live speciali che, in meno di una settimana dall’annuncio, segnano il sold out in tutte le città interessate a partire della sua Trieste, prima tappa del suo nuovo progetto live. Oltre 1400 biglietti andati in vendita in poche ore per il live di giovedì 1° dicembre al Politeama Rossetti e quindi il nuovo odierno annuncio di una seconda data in programma il giorno seguente, venerdì 2 dicembre, sempre al Politeama Rossetti con inizio alle 21.00. Nella magia del periodo natalizio, sul palco Elisa sarà accompagnata da una formazione d’eccezione formata da pianoforte, chitarra e quintetto d’archi. Chiusa con grande successo di pubblico e critica (oltre 150.000 spettatori) la tournée “Back To The Future Live Tour”, che in tutte le regioni d’Italia ha portato non solo tanta musica ma anche un importante messaggio per l’ambiente, e impegnata ora con il tour Europeo, l’artista è pronta così per il nuovo progetto live.

I Biglietti per questo nuovo concerto, organizzato da Zenit srl e Friends and Partners, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia,PromoTurismoFVG e Politeama Rossetti di Trieste, saranno in vendita in presale dalle 12.00 di oggi e in vendita generale sul circuito Ticketonedalle 12.00 di domani, martedì 4 ottobre. Info e punti vendita su www.azalea.it .