Al teatro dei Salsiani lo spettacolo di beneficenza per gli Amici Hospice Pineta Odv

L’Orchestra di Fiati Arcobaleno in collaborazione con il Gruppo Teatrale La Barcaccia, ha il piacere di invitarvi a questo spettacolo di beneficenza organizzato a favore dell’Associazione “Amici Hospice Pineta Odv”.

Non mancheranno dei brani con solisti e cantanti e gli attori de La Barcaccia porteranno un loro contributo, facendo rivivere sketch tratti dalla tradizione comica triestina.



L’Associazione Amici Hospice Pineta OdV è una Organizzazione di Volontariato nata per aiutare i malati, adulti e minori, e i loro famigliari, nelle fasi avanzate di malattie non più responsive alle comuni terapie e che necessitano di Cure Palliative (C.P.) e/o Cure Palliative Pediatriche (C.P.P.). Queste sono frutto ed esito di conoscenze cliniche e rigore scientifico nonché norme che ne avvallano e sostengono i valori e i contenuti che si estrinsecano in ambiti sanitari, assistenziali, psicologici, spirituali, ecc. tutti volti ad accogliere e sostenere il doloro globale proprio di chi sperimenta il fine vita. L’associazione è attiva dal dicembre 2000 e opera prevalentemente presso la struttura Hospice della Casa di Cura Pineta del Carso, Viale Stazione n. 26 di Duino-Aurisina.



L’ evento è GRATUITO ma si consiglia la prenotazione con i seguenti metodi:

EventBrite -> https://www.eventbrite.it/e/biglietti-spettacolo-di-beneficenza-amici-dellhospice-pineta-odv-467168582807?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1

Email -> concertiarcobaleno@gmail.com

Cell. -> 3497346443 tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00

Cell. -> 3458868855 dal martedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00



Ass. Amici Hospice Pineta Odv: https://www.hospicepineta.ts.it/



Orchestra di Fiati Arcobaleno: https://www.orchestra-arcobaleno.it/