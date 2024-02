"Sposa&sposo 2024": la galleria Rossoni si trasforma in una scenografica passerella di moda sposa

TRIESTE - Il progetto "Sposa&Sposo" è lieto di annunciare l'apertura delle prenotazioni per il suo evento esclusivo che celebra il connubio tra eleganza, creatività e amore. L'appuntamento è in Galleria Rossoni il 25 febbraio alle 17:15. "Unisciti a noi per un giorno indimenticabile - spiegano gli organizzatori -, dove la moda sposa si fonde con la celebrazione dell'amore. Sia che tu sia un futuro sposo alla ricerca di ispirazione per il tuo abito perfetto o un'appassionata di moda desiderosa di vivere un'esperienza unica, "Sposa&Sposo" è l'evento che fa per te".

Cosa aspettarsi

Si potranno ammirare gli ultimi trend della moda sposa con una sfilata di abiti unici, indossati da modelli e modelle di grande talento Sfileranno Giulia Crosara, Miss Trieste, e Anna Filipaz, Miss Tergeste.

Shooting Fotografico "Photo Wedding": foto con sfondi a tema "oggi sposi", uno shooting fotografico gestito da DotArt.

Omaggi Esclusivi: gli sposi che si registreranno durante l'evento riceveranno omaggi esclusivi.

Per prenotare un posto è possibile compilare il modulo sul sito dell'evento.

Presenta la serata Fulvio Marion ( Miss Trieste)