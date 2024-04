Stabat mater di Pergolesi a San Giovanni

domenica, 14 aprile 2024 – ore 19.30

Chiesa di S. Giovanni decollato, Trieste

Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi con l’Orchestra Barocca Triestina, il coro femminile “Igo Gruden” diretto da Mirko Ferlan e le soliste Adriana Tomiši? (soprano) e Nada Tav?ar (contralto)

Nell’ambito della Rassegna »Paschalia« organizzata dall’USCI FVG





288 anni fa, il 16 marzo 1736, si spense a soli 26 anni uno dei maggiori musicisti italiani del periodo barocco, insigne rappresentante della scuola musicale napoletana: Giovanni Battista Pergolesi.

La tradizione vuole che lo Stabat Mater sia stato scritto nelle sue ultime settimane di vita, e che il giorno stesso della morte Pergolesi riuscì a completarlo e, con un sospiro di sollievo, scrisse in calce: “Finis Laus Deo”, quasi intuendo di lasciare quale eredità musicale un capolavoro eseguito da subito in tutta Europa e riadattato anche da Paisiello e Bach.

Domenica 14 aprile alle 19.30 presso la Chiesa di S. Giovanni decollato a Trieste potremo ascoltare quest’opera, della durata di circa quaranta minuti, nell’esecuzione del coro femminile “Igo Gruden” e dell’Orchestra Barocca Triestina diretti da Mirko Ferlan.

E’ al coro che e’ affidato il movimento di apertura, definito da Jean Jacques Rousseau come "il duetto più perfetto e toccante che sia sgorgato dalla penna di qualsiasi Musicista". Altre parti solistiche saranno interpretate dal soprano Adriana Tomiši? e dal contralto Nada Tav?ar, che si alterneranno alle voci del coro.

Il concerto e’ inserito nell’ambito della rassegna regionale »Paschalia« organizzata dall’USCI FVG, e’ gia’ stato eseguito il 16 marzo presso la chiesa di S. Rocco ad Aurisina e il 3 aprile A Gorizia nella chiesa di S. Andrea.

L’Orchestra Barocca Triestina riunisce una decina di musicisti che suonano su strumenti barocchi originali o copie di originali, accordati a 415 Hz. L’orchestra è attiva già da alcuni anni e ha tenuto concerti in luoghi prestigiosi quali la Basilica di Muggia vecchia, il Castello di Prem (con il patrocinio della Repubblica Slovena per le attività culturali), presso il Teatro Rossetti per CultoMusica2021, nella sala Luttazzi del Porto Vecchio di Trieste per la rassegna comunale “Una luce sempre accesa” e assieme al Gruppo Vocale giovanile »Iuvenes Harmoniae« a Codroipo, Mariano e Trieste per la Rassegna regionale »Paschalia«.

Il coro femminile Igo Gruden, fondato nel 2008 come coro di voci bianche, nella sua carriera quindicinale ha collezionato numerosi premi, tra i quali l’oro e l’argento al concorso Zlata Grla di Gorizia, il secondo posto al concorso dei cori giovanili italiani “Garda in coro” (2017), il primo premio a uno dei principali concorsi europei per cori giovanili a Neerpelt in Belgio (2018), l'oro con menzione al concorso regionale per cori giovanili del Litorale (2018) e infine il primo premio assoluto e il Gran Prix del concorso regionale per cori Corovivo. Il coro, che ha pubblicato il CD “The Fairy Way” nel 2021, ha un repertorio che spazia dalla musica colta alle canzoni popolari. Collabora con prestigiosi musicisti per realizzare produzioni musicali-strumentali, quali il concerto con la mezzosoprano Bernarda Fink (2016), e due Concerti di Natale al Centro Culturale “Lojze Bratu?” di Gorizia.