Al via gli stage estivi di equitazione per bambini dai 5 ai 13 anni

L'Asd Alpeadria organizza per tutta l'estate stage estivi settimanali dal lunedi' al venerdi' dalle 8.30 alle 15.00 in compagnia di pony e cavalli all'aria aperta e nel rispetto del distanziamento sociale presso l'Ippodromo di Montebello.

La quota di iscrizione comprende il pranzo, la merenda, il prestito dell'attrezzatura e l'assicurazione.

Per info ed iscrizioni asdalpeadria@gmail.com oppure 3490591104.

