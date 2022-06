Dal Rocky Horror Picture Show al Mercante di Venezia: ecco la nuova stagione del Rossetti

Sarà un esordio shakespeariano quello della stagione di prosa 2022 - 2023 al Rossetti, che si aprirà con "Il Mercante di Venezia", interpretato da Franco Branciaroli e la compagnia diretta da Paolo Valerio. Lo spettacolo esordirà al Festival Shakespeariano di Verona per arrivare l'11 ottobre al Politeama. 25 gli spettacoli, tra cui i grandi show internazionali, dal musical ?The Rocky Horror Show? nell?edizione inglese a ?Tilt? con i top performer del Noveau Cirque. La stagione è stata presentata al teatro Rossetti alla presenza del presidente Francesco Granbassi con il direttore artistico Paolo valerio, l'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli e l'assessore ai teatri nonché vicesindaco di Trieste Serena Tonel.

Tra i registi di questa stagione Peter Stein, Alessandro Serra, Davide Livermore, fra gli attori, maestri come Glauco Mauri, stelle come Andrea Jonasson, Maddalena Crippa, Laura Marinoni, Elisabetta Pozzi, grandi interpreti come Silvio Orlando, Moni Ovadia, Massimo Dapporto o Alessio Boni, Cesare Bocci, Elena Sofia Ricci, Galatea Ranzi, ma anche i migliori delle ultime generazioni: da Lino Guanciale a Lodo Guenzi, a Lucia Lavia. I classici s?alternano a commedie e nuovi autori. Ed il teatro brillante tanto applaudito nella stagione passata: partiamo dal nuovo show di Teresa Mannino. E poi i progetti estivi con 10 produzioni pronte al debutto.

Dopo l?inaugurazione nel segno di Shakespeare, si rimane nell?Inghilterra di Agatha Christie giallista di fama mondiale e autrice di ?Trappola per topi?, un successo planetario. L?edizione italiana è intrigante anche per la scelta del cast: la mano esperta di Giorgio Gallione alla regia e Lodo Guenzi fra i protagonisti. . Tra gli altri titoli ?Quell?anno di scuola? da Giani Stuparich. ?Oylem Goylem con Moni Ovadia, ?La tempesta? di Shakespeare e ?Il processo? di Franz Kafka e ?Come tu mi vuoi? di Luigi Pirandello. Oltre al citato ?Rocky Horror Picture Show?, la stagione dei musical vede anche l?atteso ritorno di ?Notre Dame de Paris? con il cast originale dei ?big?: Gio di Tonno, Lola Ponce, Matteo Setti e Vittorio Matteucci.

Prendendo una via assolutamente inedita rispetto al passato, lo Stabile regionale avvia fin d?ora la Campagna Abbonamenti 2022-2023: il pubblico interessato potrà fin da martedì 14 giugno confermare il proprio abbonamento alla prosa e rivolgersi per informazioni e conferme alla biglietteria del Rossetti. Il programma completo su www.ilrossetti.it