Al via "Le stagioni delle armi", nel weekend moschettieri e duellanti a San Giusto

TRIESTE - Sabato 10 e domenica 11 giugno al Castello di San Giusto prende il via l’edizione 2023 de “Le Stagioni delle Armi”, serie di visite guidate in cui il pubblico verrà invitato a entrare nella storia del luogo grazie ai rievocatori storici del CERS - Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche. Tema di questo primo fine settimana è il Seicento, con la Compagnia D’Arme Malleus e il Gruppo Storico di Palmanova, che rievocheranno “Moschettieri e duellanti”. La partecipazione alle visite guidate (alle ore 10.30, 11.45, 15.00, 16.15, 17.30) è libera e non prevede costi aggiuntivi al biglietto di ingresso. Informazioni allo 040 309362 e sul sito www.castellodisangiustotrieste.it.