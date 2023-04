Mercoledì di musica e cultura: il pianoforte protagonista tra le collezioni del Museo Schmidl

È il pianoforte il protagonista dell'appuntamento di mercoledì 19 aprile con Le stanze della musica, nel segno della rinnovata collaborazione tra il Civico Museo Teatrale “Carlo Schmidl” e il Conservatorio “Giuseppe Tartini”. La formula è quella, già sperimentata con successo, di una speciale visita guidata dedicata di volta in volta ad uno o più strumenti delle collezioni dello “Schmidl”, nella sua sede di Palazzo Gopcevich (Via Rossini, 4), presentati dai giovani musicisti del “Tartini” e dai loro insegnanti.

Gli appuntamenti sono in calendario tutti i mercoledì di marzo e di aprile, e vengono proposti in un doppio turno: il mattino alle ore 11.00 per gli studenti delle scuole, con particolare attenzione a quelle ad indirizzo musicale (con biglietto scolastico di 1 euro) e il pomeriggio alle ore 17.30 (con il normale biglietto di accesso al Museo). Per le scuole interessate al turno del mattino è prevista la prenotazione obbligatoria all'indirizzo di posta elettronica museoschmidl@comune.trieste.it

A condurre i visitatori alla scoperta di storia, funzionamento e repertorio del flauto traversiere, mercoledì 19 aprile alle 17.30 saranno gli studenti del professor Manuel Staropoli. Giuliana Casagrande, Anastasija Kostic, Ana Jontes, Noela Ontani e Alessia Quassolo proporranno pagine di Jacques Martin Hotteterre dit “Le Romain” (1674-1763), Georg Philipp Telemann (1681-1767), Johann Joachim Quantz (1697-1773), Giuseppe Ferlendis (1755-1810) e Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755). Il successivo e ultimo appuntamento di questa rassegna primaverile è in calendario mercoledì 26 aprile e sarà dedicato al contrabbasso, con gli allievi del professor Stefano Sciascia. La partecipazione è compresa nel normale biglietto di ingresso al Museo: intero euro 4,00; ridotto euro 3,00; ridotto studenti euro 1,00; gratuito per i bambini fino a sei anni non compiuti. Info: www.museoschmidl.it - museoschmidl@comune.trieste.it