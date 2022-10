Mangia al Tiare e il cinema è gratis, l'iniziativa fino ad inizio novembre

Ogni mercoledì, a partire dal 5 ottobre, TIARE Shopping premia la passione per la settima arte: “Stasera il cinema è gratis” è l’occasione perfetta per unire una cena fuori con un buon film. A tutti coloro che sceglieranno di cenare in un punto di ristoro del Centro, verrà regalato un biglietto di ingresso omaggio per proseguire la serata nel cinema di Tiare.