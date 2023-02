"StonerKras", sul Carso torna il festival stoner

Sabato 15 luglio a Prosecco, nella magica location "B'lanc", arriva la seconda edizione dello StonerKras, festival musicale organizzato e promosso dalla Rocket Panda Management. Dopo il successo della prima edizione nel 2022, con centinaia di partecipanti provenienti sia dalla regione che da altre parti d'Italia, Slovenia, Austria, Croazia e addirittura Francia, l'appuntamento di quest'anno si appresta ad essere ancora più di qualità. Lo StonerKras è un raduno di musica psichedelica incentrato su ritmi stoner, doom e heavy psych. Il festival ha un'impronta internazionale ma con lo scopo di valorizzare la scena heavy locale, slovena e italiana, richiamando spettatori dalla regione ma anche dai paesi confinanti.

Sono i 1000MODS la prima band annunciata per l'edizione 2023. I 1000MODS sono ormai da anni al vertice della scena stoner rock mondiale. La band, composta dal cantante e bassista Dani G, dai chitarristi Giannis S. e Giorgos T. e dal batterista Labros G., suona uno stoner rock classico, con evidenti influenze di gruppi leggendari come i Kyuss , Fu Manchu, Black Sabbath, MC5 ecc. Nel 2011 hanno pubblicato l'album di debutto Super Van Vacation, seguito quattro anni dopo dall'album Vultures. Nel frattempo interminabili tour europei (alcuni durati anche più di due mesi) grazie ai quali hanno raggiunto un pubblico vastissimo. Centinaia di esibizioni dal vivo, che hanno presto dato i suoi frutti. Ma è con l'uscita del terzo album Repeated Exposure to... nel 2016, che il gruppo si è finalmente affermato a livello globale.



Nel 2019 decidono di fermarsi con l'attività live e concentrarsi sulle registrazioni del nuovo album. Le aspettative per il nuovo disco erano alte. La band è stata corteggiata costantemente dalle miglior etichette discografiche europee ma ha deciso di rimanere fedele alla sua politica indipendente, pubblicando nel 2020 il suo quarto lavoro Youth Of Dissent e consacrandosi come una delle migliori realtà stoner rock della scena mondiale. I 1000MODS si sono esibiti nei migliori festival rock europei, contano più di 20 milioni di streaming su Spotify, e milioni di visualizzazioni su YouTube.