StonerKlaus Winter Party, venerdì serata psichedelica a Prosecco

Grande novità per gli amanti della musica psichedelica: venerdì 9 dicembre, alla Casa della cultura a Prosecco, arriva StonerKlau Winter Party. Dopo il successo del festival estivo Stonerkras, svoltosi nella magica location "B'lanc" a Prosecco e che ha visto la partecipazione di band locali e internazionali, Rocket Panda Management, questa volta in collaborazione con l'associazione Never In, organizza una nuova serata di rock psichedelico.

Star della serata i Black Lung, band statunitense con sonorità doom e heavy psych, fresca di firma con l'etichetta italiana Heavy Psych Sounds, con la quale ha realizzato il nuovo album Dark Waves. La band sta girando l'Europa e lo StonerKlaus sarà una delle sue ultime tappe prima di tornare negli States. Ad aprire la serata gli eroi locali Black Mamba Rock Explosion, band heavy rock'n'roll storica "carsotriestina", che salirà di nuovo su un palco dopo cinque lunghi anni. A far ballare i partecipanti invece ci sarà la dj rock crew del momento Smash!, nuovo progetto, che nasce dagli ormai già consolidati Alternative Nite e Satisfaction Rock'n'Roll. Apertura porte prevista per le 19.00, entrata gratuita.