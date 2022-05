Sabato al circolo Uaar l'incontro sulla storia dell'ateismo

Il Circolo UAAR di Trieste è lieto di annunciare, in collaborazione con l'ex segretario dell'UAAR e direttore editoriale della collana Nessun Dogma, Raffaele Carcano, l'evento Storia dell'ateismo: dalle popolazioni antiche ai giorni nostri, che si terrà sabato 7 maggio alle ore 18:00 presso la sede del circolo in Viale della Terza Armata 20, Trieste

Una storia, che a dispetto della grande crescita recente del fenomeno, inizia migliaia di anni fa ma compie passi giganti in avanti solo negli ultimi secoli grazie anche alla spinta data da i moderni mezzi di indagine e analisi della realtà che ci circonda.



L'evento è aperto a tutti, soci e non soci.