Il Fvg è la regione in cui si legge di più

Il Fvg è la regione in Italia dove si legge di più: lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli alla presentazione de 'La strada dei libri passa da...'. "Uno dei motivi principali sta nel fatto che in Friuli Venezia Giulia sappiamo coltivare i nostri lettori fin da piccoli grazie a iniziative preziose come questa, che ogni anno si arricchisce, aprendosi a nuovi soggetti, progetti e territori".

Un'iniziativa che rientra in LeggiAmo 0-18, il progetto di promozione della lettura della Regione. Organizzata e prodotta da Damatrà onlus con il supporto di biblioteche, amministrazioni comunali, associazioni e attori pubblici e privati, questa manifestazione parte domani, martedì 7 giugno, e proseguirà per tutta l'estate con 64 appuntamenti distribuiti su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

"L'edizione di quest'anno - ha rimarcato l'assessore - è arricchita inoltre dall'esperienza di lettura nei parchi e nei giardini. Da ricordare poi che da tre anni va avanti una collaborazione con il Corpo forestale regionale. Recuperando il legname abbattuto dalla tempesta Vaia sono nate infatti iniziative che uniscono cultura e ambiente come la rassegna "Palchi nei Parchi" e le panchine della lettura. Sono tutti progetti che si inquadrano in un contesto generale di promozione dei luoghi della cultura, intesi come spazi di libertà che all'aperto - ha concluso - finiscono per essere ancora maggiori". 'La strada dei libri passa da...' presenta un calendario ricco di appuntamenti tutti gratuiti, con prenotazione obbligatoria. Il programma completo, con le date, gli orari e i contatti utili per prenotare, è disponibile sul sito di LeggiAmo 0-18, al link diretto.