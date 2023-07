International Street Food, il festival del cibo da strada fa tappa a Trieste

TRIESTE - Dopo il grande successo delle prime sessantanove tappe, con oltre 4 milioni e 400 mila visitatori, la VII Edizione dell'International Street Food, la più importante manifestazione di Street Food in Italia, arriva a Trieste. L'evento, organizzato da Alfredo Orofino, noto come il "Re dello Street Food", si svolgerà da venerdì 28 luglio a lunedì 1 agosto in Piazza Ponterosso.

L'International Street Food è un evento itinerante che celebra la cultura del cibo di strada di qualità. Quest'anno, l'evento conta ben 100 tappe distribuite lungo tutto lo stivale da marzo a novembre 2023. Un calendario intenso di eventi che toccherà tutti gli angoli del Paese, permettendo di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. La 70esima tappa, sostenuta da Confcommercio Imprese per l’Italia – Provincia di Trieste, vedrà la presenza di numerosi truck di cibo di strada, offrendo un'ampia varietà di cucine internazionali e regionali. Tra le proposte culinarie, ci saranno la cucina australiana con la carne di canguro e di coccodrillo, la cucina brasiliana, la cucina greca, i fritti di Don Fritto, hamburger di Angus, le bombette pugliesi, il panino con il polpo, la griglieria irlandese, la cucina messicana, gli arrosticini, la porchetta di Ariccia, la paella, i panini di polipo gourmet, il pulled pork, la focaccia ligure, i donuts americani, la cucina siciliana, gli hamburger di Fassona, gli hamburger di Chianina, birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei, internazionali, il cocktail bar e la birra Guinness.

"Siamo giunti al settimo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L’International Street Food è tutto questo e altro ancora: con i nostri eventi intendiamo infatti valorizzare tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori. L'entusiasmo con cui siamo stati sempre accolti ci spinge a continuare con rinnovata energia. Siamo per questo sicuri che la nuova edizione 2023 sarà un nuovo successo", afferma Alfredo Orofino.