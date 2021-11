Venerdì al Verdi la serata di beneficenza “Sulle note di un sogno 2021"

Si terrà il 10 dicembre al Verdi, alle ore 20, la serata di beneficenza “Sulle note di un sogno 2021". L’iniziativa, annunciata in conferenza stampa a Palazzo Gopcevich dal Vicesindaco e Assessore ai Teatri del Comune di Trieste, Serena Tonel, assieme al rappresentante del Comitato Cielo Aperto Samuele Centazzo, con interventi degli sponsor, è nata da un progetto ideato e promosso da Rosa Balanzin e Daniela Cola del Comitato Cielo Aperto in collaborazione con la scuola di musica Conservatorio "Giuseppe Tartini”, con il contributo del Comune di Trieste, della Fondazione CRTrieste e il sostegno degli sponsor: Supermercati Conad della Provincia di Trieste, Banca di Credito Cooperativo ZKB, Salumificio Principe SpA, Primo Aroma caffè, Ferriauto SpA (gruppo Maserati) Trieste Marine Terminal, Colavetta Arredamenti, Banca Generali Private, e con la collaborazione del Lions Club di Duino Aurisina.

La serata

La serata vedrà l’esecuzione di un concerto di musica classica lirico sinfonico dell'orchestra della scuola di musica Tartini di Trieste, diretto da Caterina Centofante. Nel repertorio brani di Ravel e Schubert; interprete principale il baritono tenore Enrico Cossutta. Si esibiranno la ballerina di Flamenco campionessa mondiale 2017 Elisabetta Mascitelli dell'Accademia Danze Trieste e due attrici di prosa Sabrina Censky e Raffaella Penna. Presenta l'evento la giornalista televisiva Eva Ciuk. “E’ una serata importante, che rientra nell’ambito del ritorno alla normalità e che passa necessariamente anche attraverso la cultura, in particolare alla solidarietà verso chi è meno fortunato di noi" ha sottolineato il Vicesindaco Tonel. E’ stato inoltre spiegato che in occasione dell’evento, nella piazza Verdi, adiacente al teatro, saranno presenti 4 auto Maserati di ultimo modello con possibilità di test drive, fornite da Ferri Auto SpA.

Beneficenza

Il ricavato dell'evento, ha quindi spiegato Samuele Centazzo, andrà a supporto economico di due medici che affiancheranno i primari nei reparti di Oncologia ed Ematologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste, una parte sarà utilizzata per due borse di studio per giovani promettenti del Conservatorio Tartini, inoltre, parte del ricavato sarà anche devoluta per l’aiuto dei giovani dell'area disagio in collaborazione con il dipartimento delle politiche sociali del Comune di Trieste (servizio integrazione ed inserimento lavorativo).

Biglietti

I biglietti si potranno acquistare al prezzo di 30 euro per platea e palchi, 20 euro palchi di secondo ordine e galleria, (a partire dal giorno 23/11 /2021) presso la biglietteria del Teatro Verdi oppure sul circuito on-line vivaticket.