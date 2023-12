“Sulle note di un sogno”, al Verdi torna il gran galà benefico per l’ospedale Maggiore

TRIESTE - Si terrà mercoledì 13 dicembre alle ore 20, al teatro Verdi, la terza edizione del concerto benefico "Sulle note di un sogno". L'evento, ideato per sostenere i reparti di Ematologia e Oncologia dell'ospedale Maggiore di Trieste - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina ASUGI, è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa nella Sala Giunta del Comune di Trieste. Presente tra gli altri, il vicesindaco e assessore alle Politiche Economiche e Teatri, Serena Tonel, il sovrintendente al Teatro Lirico “Giuseppe Verdi”, Giuliano Polo, il professor Francesco Zaja, primario del reparto di Ematologia, e la dottoressa Alessandra Guglielmi, primario del reparto di Oncologia dell'Ospedale Maggiore di Trieste. Il concerto benefico "Sulle note di un sogno" è promosso dal Comitato Cielo Aperto e organizzato in collaborazione con il Comune di Trieste, con il contributo della Fondazione CRTrieste e di ASUGI. All’iniziativa ha aderito anche la Fondazione AIRC Comitato Friuli Venezia Giulia. L'evento prevede anche la donazione di due borse di studio per sostenere giovani talenti del Conservatorio di Musica "G. Tartini" di Trieste.

Artisti d’eccezione

Il progetto, promosso e ideato da Rosa Balanzin e Daniela Cola del Comitato Cielo Aperto di Trieste, presente per il terzo anno sul palcoscenico del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, si avvale di importanti collaborazioni nel mondo della musica: Italia Arte Fest, Umbria Music Fest International e Scuola di Musica 55 di Trieste. La terza edizione del concerto - è stato detto nel corso della conferenza stampa dai promotori - prevede la presenza di artisti d’eccezione, a partire dal Maestro di fama internazionale Walter Attanasi che dirigerà l’Orchestra Sinfonica del Teatro Nazionale Sloveno di Maribor e solisti come il Tenore Max Jota, già conosciuto dal pubblico triestino per aver cantato recentemente a Trieste nell’opera “Manon Lescaut” di Puccini, il Soprano lettone Vera Talerko, vincitrice del primo premio dell’International Stenhammar Music Competition in Svezia e l’oboista slovena Nina Smrekar. Presenterà la serata l’attrice Sabrina Censky.

Il concerto

Il concerto sarà diviso in due parti: la prima parte presenterà brani di musica classica lirico-sinfonica di autori come Rossini, Puccini, Leoncavallo e Mascagni. La seconda parte sarà dedicata al cinema con la musica di Nino Rota ed Ennio Morricone. Un elegante valzer brillante darà il via alla seconda parte del concerto, eseguito in platea da 10 coppie di ballerini dell’a.s.d. Accademia Danze Trieste in collaborazione con Dance Team Friuli, responsabili tecnici Elisabetta Marcusa e Anna Plazzotta. L'obiettivo principale di questo evento è sostenere la ricerca e fornire assistenza ai reparti di Ematologia e Oncologia dell'Ospedale Maggiore, dimostrando l'impegno della comunità triestina nel promuovere la cultura e la solidarietà. All’entrata del Teatro saranno esposte tre vetture Maserati dello sponsor Ferri Auto SpA (gruppo Maserati). In collaborazione con i Lions di Duino Aurisina una postazione di Primo Aroma Caffè donerà un presente a chi riterrà di sostenere ulteriormente la serata con un’offerta. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Verdi o tramite il numero verde 800 898868.