Summer Nights, al Palmanova Village dj Jonny Mele e Fabio Alisei dallo Zoo di Radio 105

PALMANOVA - Appuntamento con le notti d’estate del Palmanova Village: il 28 luglio si torna a ballare e a divertirsi nelle piazze del Villaggio con le Summer Nights. A partire dalle ore 20, tutti davanti alla consolle di Dj Jonny Mele e Fabio Alisei che arrivano dallo Zoo di Radio 105. Durante la serata i negozi resteranno aperti fino alle 23 e i punti di ristoro fino a mezzanotte per potersi godere una serata di musica, balli, divertimento e shopping in totale relax. I cocktail sono affidati al talento di Mr Simon, il famoso bartender che ha fondato il primo bar segreto di Udine, club esclusivo accessibile solo su invito.

La parte food invece è curata dai ristoranti di Palmanova Village: la Prosciutteria Dall’Ava IE 1988, l’american style di Hamerica’s e la IE Caffetteria Bakery proporranno un menù speciale per ogni serata. Le Summer Nights si concluderanno con il gran finale del 2 settembre, in collaborazione con Zenit srl, e il live della magnetica Mara Sattei, la giovane cantante che, insieme a Fedez e Tananai, è stata protagonista della hit più amata e cantata dell’estate 2022, “La dolce vita”, tratta dal suo primo album “Universo”. Le Summer Nights sono un progetto condiviso con gli altri Villaggi del Gruppo Land of Fashion che trasforma così le sue cinque destinazioni in mete obbligatorie del divertimento estivo: oltre a Palmanova, Franciacorta Village, Mantova Village, Puglia Village e Valdichiana Village.