Susanna Tamaro presenta il suo libro “Il vento soffia dove vuole”

TRIESTE - Domenica 3 dicembre alle ore 11.00, alla libreria Ubik, Susanna Tamaro presenterà il suo ultimo libro "Il Vento Soffia Dove Vuole". A trent'anni di distanza dal suo acclamato "Va' dove ti porta il cuore", Tamaro torna a esplorare le complesse dinamiche generazionali in un nuovo, emozionante romanzo.

Il libro

Ci sono momenti nella vita in cui si sente il bisogno di prendersi una pausa e ripercorrere con calma, senza le continue incombenze quotidiane, le tappe della nostra esistenza. Un viaggio che, anche nei momenti difficili e bui, ci ha portato a provare un sentimento di riconoscenza e gratitudine verso chi ha condiviso con noi il cammino, le prove, le epifanie. Così Chiara, alla soglia dei sessant’anni, approfittando dell’improvviso silenzio che avvolge la sua casa in collina, decide di scrivere tre lettere. La prima alla luminosa figlia adottiva, Alisha, ormai ventenne; la seconda alla diciottenne Ginevra, la problematica figlia naturale; e la terza all’amato e solido marito Davide, con il segreto intento che un giorno la farà leggere anche al piccolo Elia, arrivato in un momento di grande crisi familiare. Sono tutte, in qualche modo, lettere d’amore, declinate nei diversi linguaggi in cui si esprime questo sentimento invincibile e misterioso che ci lega indissolubilmente gli uni agli altri, aprendo nel nostro cuore porte segrete che non sapevamo di avere.