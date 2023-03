Al Rossetti “Svevo” di e con Mauro Covacich

Inserito fra le manifestazioni legate alla celebrazione del centenario dalla prima edizione de “La coscienza di Zeno”, viene programmato dal 23 al 25 marzo (con alcune repliche anticipate per le scuole già dal 21 marzo) lo “Svevo” di e con Mauro Covacich, a cura di Franco Però. Lo spettacolo – produzione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia – ritorna in scena a Trieste nell’ambito del protocollo siglato proprio per quest’anniversario dallo Stabile regionale con il Comune di Trieste e LETS Letteratura Trieste, l’Università degli Studi e la Fondazione lirica Teatro Verdi Trieste.

“Svevo” è una produzione molto applaudita, ha aperto la trilogia che Covacich dedica ai grandi monumenti della scrittura del Novecento a Trieste - Svevo, Joyce, Saba – e dal debutto del 2021 è stata invitata in contesti di notevole prestigio, come il Salone Internazionale del Libro di Torino, La Milanesiana ed a Parigi, ospite dell’Istituto Italiano di Cultura. Mauro Covacich tiene una lezione raffinata ed appassionante in cui gli spettatori - grazie allo straordinario docente, alla sua cultura - intraprendono un itinerario affascinante, talvolta impegnativo, sempre profondamente induttivo, attorno alla scrittura e alla personalità di Italo Svevo. .

Lo spettacolo è in scena alla Sala Bartoli dal 21 marzo solo per le scuole, mentre per tutti gli interessati il 23, 24 marzo alle 19.30 e il 25 alle ore 21. I pochi biglietti ancora a disposizione si acquistano alla Biglietteria del Politeama Rossetti agli altri consueti punti vendita, o via internet sul sito www.ilrossetti.it . Informazioni anche al numero del Teatro 040.3593511.