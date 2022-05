Scambiare vestiti senza spendere un euro: a Trieste torna lo "Swap Party"

Dopo quasi due anni Trieste Senza Sprechi organizza uno Swap Party! Grazie alla possibilità offerta dall’Assessorato ai Giovani del Comune di Trieste, lo Swap Party si terrà domani, venerdì 13 maggio, dalle 14.00 alle 18.30, nella Sala Fittke di Piazza Piccola 3, (dietro Piazza Unità) nell’ambito del calendario di eventi FITTKEgiovani curato dal PAG Progetto Area Giovani.

Cos'è uno swap

Uno swap è uno scambio di abbigliamento che non viene più usato ma che è ancora in buone condizioni. La moda è una delle industrie più inquinanti al mondo, sia per le sostanze chimiche inquinanti riversate nell’ambiente, e sia perché i tessuti sintetici durante i lavaggi rilasciano micro plastiche che poi si accumulano nei mari. Ridurre l’impatto ambientale del sistema moda è possibile attraverso lo scambio dei propri capi d’abbigliamento inutilizzati, promuovendo un’economia circolare che contrasta la produzione insostenibile dell'industria della moda veloce (responsabile del 10% delle emissioni di gas serra totali) e riducendo così il numero dei capi che finiscono in discarica. Ed è per questo che lo swap diventa un’occasione per fare felici gli altri, l’ambiente e anche noi quando troviamo qualcosa che ci serve (con meno sprechi).

Come partecipare

Il team di Trieste Senza Sprechi, accreditato al PAG Progetto Area Giovani, sarà presente nella Sala Fittke dalle 12.00 alle 13.30 per il ritiro dei capi. L’evento è gratuito e ogni partecipante può portare un massimo di 5 capi di buona qualità ed in buono stato. Durante la consegna il Team controllerà i vestiti, che in base alla qualità e alla tipologia verranno valutati con dei gettoni utilizzabili per prendere altri capi di abbigliamento. Si può partecipare anche senza portare vestiti o si possono portare dei capi senza prenderne degli altri. Alla fine della giornata i capi che non troveranno una nuova casa verranno dati in beneficenza.