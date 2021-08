Dal 30 agosto il Tact porta il teatro nelle piazze e nelle vie di San Giacomo

Il TACT Festival per la sua ottava edizione cambia casa e si trasferisce in città. Dal 30 agosto al 4 settembre porterà nelle piazze e nelle vie di San Giacomo il teatro partecipato e il teatro site-specific a ingresso gratuito. Non è un caso infatti che il tema di questa ottava edizione del Festival sia “scegliere la strada”. La strada intesa non solo come luogo fisico, ma anche come luogo di esplorazione, di scoperta e di possibilità di dialogo con i cittadini. L’obiettivo del Festival è quello di indagare con le persone questo momento di cambiamento che è o che sembra essere in atto in atto tra il mondo nuovo e quello vecchio e che la pandemia ha messo in luce. Tale indagine verrà restituita alla cittadinanza attraverso diverse performance e installazioni, alcune create durante la settimana del Festival. Il Festival manterrà sempre la sua vena internazionale, ma la programmazione non includerà più esclusivamente spettacoli di prosa. Si spazierà dalle installazioni, agli spettacoli partecipativi, per arrivare a flash-mob e concerti. Non mancheranno i workshop formativi che si terranno in alcuni luoghi specifici di San Giacomo.

Il TACT Festival è organizzato dal CUT Trieste, in collaborazione con Hangar Teatri, grazie al sostegno di Regione Friuli Venezia Giulia e Giovani FVG, e con il contributo di Scena Unita - per i lavoratori della Musica e dello Spettacolo un fondo privato gestito da Fondazione Cesvi – organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985 – in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub. Tutti gli eventi sono a entrata gratuita con prenotazione obbligatoria su eventbrite.com. In caso di maltempo alcuni eventi si terranno presso Hangar Teatri. Verrà data comunicazione sul sito del tactfestival.org.