Arte sulla pelle: oltre 150 tatuatori da tutto il mondo per il Tattoo Expo

TRIESTE - Grande successo in termini di presenze nella prima giornata dell’International Tattoo Expo di Trieste, ospitato per la prima volta all’interno del Trieste Convention Center. Sono oltre 150 i tatuatori giunti da tutto il mondo, per un appuntamento consolidato nel tempo e considerato uno dei maggiori eventi del settore a livello nazionale. Migliaia i visitatori registrati oggi, molti anche dalla Slovenia e dalla Croazia. Gli artisti, nelle singole postazioni, hanno accolto fin da subito appassionati dei disegni sulla pelle, che possono farsi tatuare all’interno della kermesse fino a domani sera. Ma è anche possibile semplicemente osservare gli artisti all’opera, tra stili e tecniche diverse. La manifestazione comprende anche esibizioni, tattoo contest e spazi dedicati a piercing, abbigliamento, bigiotteria e prodotti dedicati alla cura dei tattoo. Domani, domenica 12 novembre, porte aperte dalle 10 alle 20.30. Ingresso giornaliero a 10 euro. Oggi si sono alternate le performance di “Burlesque and Chair Dance” con Lilith Layla, la danza moderna di Metropolitan Aps e Il bodypainting di Masso Art che tornerà anche domenica alle 12.30 e alle 17. Alister Dance All Star, Crew composta tra i ballerini triestini, si esibirà sempre domenica alle 18.15. Quanto ai contest, le competizioni tra tatuatori, domenica alle 19 saranno premiati il “best realistic”, il “best ornamental” e il “best of the show”, quest’ultimo sarà il miglior tatuaggio realizzato nella due giorni di kermesse.