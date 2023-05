Tattoo Expo, l'edizione 2023 trasloca in Porto Vecchio

TRIESTE - Sarà il Trieste Convention Center di Porto Vecchio ad ospitare, nel 2023, l'International Tattoo Expo. Ad annunciarlo gli organizzatori, che da qualche anno erano a caccia di una location nuova e adatta alla manifestazione.

Dopo lo stop imposto dal Covid e un anno “di passaggio”, con l’edizione 2022 svolta all’interno dell’Ippodromo, si riparte quindi in un sito totalmente nuovo, ampio e moderno. E che risponde alle richieste dei tanti tatuatori che ogni anno arrivano da tutto il mondo e che apprezzano uno spazio accanto al mare e centrale. Un nuovo luogo definito perfetto sotto ogni punto di vista e che consentirà di sviluppare ulteriormente l’evento rispetto al passato.

Le date

Già fissata anche la data, l’11 e il 12 novembre, quando a Trieste torneranno i professionisti del settore per un appuntamento tra i più conosciuti a livello nazionale. Alla notizia della nuova sede, diffusa sui social nei giorni scorsi, sono tante le richieste già pervenute all’organizzazione, che registra costantemente il sold out da parte degli espositori. Numeri importanti anche sul fronte dei visitatori, che arrivano da tutto il nordest ma anche dalle vicine Slovenia, Croazia e Austria. Intanto è già in fase di definizione il programma, e gli organizzatori ringraziano i responsabili Trieste Convention Center “per la proficua collaborazione avviata e per la disponibilità”.

Per l’International Tattoo Expo di Trieste sarà la 15esima edizione.

Tutte le novità saranno pubblicate sempre sul sito ufficiale triestetattooexpo.com e sulle pagine Facebook e Instagram.