Travaglio, Angiolini, Massironi: inaugurata la nuova stagione de La Contrada

TRIESTE - Un cartellone pieno di “Vip” quello del teatro Bobbio per la stagione 2023 - 2024, tra questi Ambra Angiolini, Marco Travaglio, Marina Massironi, Debora Caprioglio, Corrado Tedeschi, Emilio Solfrizzi, Eva Robin’s, Tosca D’Aquino, Martina Colombari, Luca Bizzarri, Gabriele Cirilli, Marisa Laurito e l’immancabile Ariella Reggio. Sono 27 gli spettacoli in calendario e il primo appuntamento sarà il 6 ottobre con l’evento speciale “Boom”, del comico, autore e regista Emiliano Luccisano. Il 19 ottobre avrà invece inizio la stagione della prosa con “La nona”, commedia nera in dialetto triestino con Ariella Reggio, che ha anche curato la traduzione dialettale dello spettacolo di Roberto Cossa, drammaturgo italo-argentino, per la regia di Marcela Serli. "La nonna", protagonista della storia, è un personaggio despota e parassita, che consuma il denaro e le energie della sua famiglia: una metafora del regime corrotto del dittatore Videla. Previste anche oltre 66 serate di intrattenimento, a cui si aggiungono gli appuntamenti di teatro contemporaneo al Teatro dei Fabbri "AiFabbri2", le rassegne di Teatro dell'Infanzia e della Gioventù, le Residenze Artistiche "Vettori" e la Stagione di Teatro a Leggio degli Amici della Contrada. Presenti alla conferenza stampa di presentazione la direttrice artistica Livia Amabilino, il direttore organizzativo Diego Matuchina e l'assessore ai teatri Serena Tonel.

Tra gli eventi più attesi della stagione di prosa troviamo "Plaza Suite" (dal 23 novembre), con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, “Oliva Denaro” con Ambra Angiolini, spettacolo dall’omonimo libro candidato al Premio Strega 2022 e tratto dalla vicenda di Franca Viola (dal 25 gennaio 2024), “Il Malloppo” di Joe Orton con Gianfelice Imparato, Marina Massironi, Valerio Santoro, (dall’1 febbraio 2024 ), “L’anatra all’arancia”, con Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, diretti da Greg (dal 29 febbraio 2024) e “Le serve” di Genet con Eva Robin’s (dal 21 marzo 2024).

Tra gli eventi speciali potremo assistere a "Nun Te Regg'Più" con Gabriele Cirilli, "Stupida Show!", monologo di stand up comedy con Paola Minaccioni, una delle artiste più amate del teatro, del cinema e della televisione, e Marco Travaglio con "I Migliori Danni della nostra vita", in cui il giornalista ripercorrerà gli ultimi 5 anni di storia italiana. Il 23 febbraio sarà la volta di Luca Bizzarri, con "NonHannoUnAmico", ispirato all’omonimo podcast di grande successo, e il 28 marzo arriva "Persone naturali e strafottenti", di Giuseppe Patroni Griffi con la regia di Giancarlo Nicoletti, anche in scena, con Marisa Laurito, Giovanni Anzaldo e Livio Beshir. Il programma completo su https://www.contrada.it/.