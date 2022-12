Gran Galà operetta e musical: il premio Massimini va a Gian Marco Schiaretti

Il Premio Massimini quest’anno va a Gian Marco Schiaretti, già affermato artista, che sarà al Rossetti in marzo nei panni del protagonista in Casanova Opera Pop. Il suo curriculum mostra infatti di avere già in tasca numerosi ruoli e riconoscimenti internazionali delle sue grandi doti di interprete nei grandi titoli del Musical contemporaneo. Il Premio verrà consegnato a Schiaretti durante il Galà dell’Operetta e del Musical in scena al Rossetti, martedì 27 dicembre alle ore 20,30.

Biografia di Gian Marco Schiaretti

Nato a Parma nel 1986, fin da piccolo si appassiona al canto, al teatro e alla musica. A 18 anni interpreta Mercuzio nell'Opera Popolare Giulietta e Romeo di Riccardo Cocciante, effettuando tournée in tutta Italia e all’Arena di Verona. Nel 2011 accompagna il maestro Cocciante nei concerti Cocciante canta Cocciante a Verona, Roma, Taormina, Ginevra e Shanghai, in occasione dell'Esposizione Universale. Nel 2013, Disney Broadway e Stage Entertainment lo scelgono per interpretare Tarzan nell'omonimo musical con melodie di Phil Collins, tra Amburgo e Stoccarda. Gian Marco manterrà il ruolo per quasi quattro anni, raggiungendo le circa mille repliche. Nel 2016 si trasferisce a Londra dove è selezionato per interpretare il ruolo del Che in Evita di Andrew Lloyd Webber, per la regia di Bill Kenwright e Bob Thomson. Interpreterà importanti ruoli anche in musical come Notre Dame de Paris, Don Juan, Moulin Rouge.

Trent’anni di successi con l’operetta, il musical e il teatro musicale

Nel Galà dell’Operetta e del Musical di fine anno, martedì 27 dicembre 2022, l’Associazione Internazionale dell’Operetta festeggia i suoi 30 anni di attività. Lo fa con il suo pubblico più affezionato, nel teatro, il Rossetti, che storicamente ospitò l’operetta dall’800 ai giorni nostri e che ha visto sul suo palcoscenico importanti compagnie internazionali di musical, diventando punto indiscusso di riferimento per questo genere. L’Associazione celebra questo traguardo con una grande orchestra, la FVG Orchestra, con cui ha stretto un rapporto di collaborazione, che ha permesso di realizzare grandi imprese e che vede sul podio il suo direttore artistico, Romolo Gessi. Nel cast Andrea Binetti, Ilaria Zanetti, Maria Giovanna Michelini, Marzia Postogna, Selma Pasternak, Mathia Neglia, Alessio Colautti, ai grandi interpreti di musical, Stefania Seculin, Gianluca Sticotti, Elisa Colummi, Francesca Marsi.

L’Associazione persegue da anni lo scopo di avvicinare al genere del teatro musicale nuove leve e quest’anno, affianco ai suoi artisti, propone un giovane, Kristian Marusic, della minoranza italiana di Grisignana in Istria, che frequenta il Conservatorio “Giuseppe Tartini” della nostra città e che è stato chiamato a rappresentare l’Italia all’Expo di Dubai, tenutasi a dicembre 2021. Nel Galà 2022 come da tradizione ad una prima parte, dedicata alla piccola lirica, farà seguito il secondo tempo che vedrà proposti grandi successi del genere musical. Degli austriaci Strauss, Lehár e Kálmán e dell’italiano Costa si ascolteranno i brani struggenti della tradizione magiara, arie d’amore e brillanti pezzi d’assieme. Da Cole Porter poi fino a Lloyd Webber, da Sylvester Levay agli americani Rodgers& Hammerstein e John Kander, di tutti questi si ripercorreranno le canzoni del musical che sono passate alla storia: Night and Day, Memory, The Sound of music per citarne alcune, senza dimenticare i grandi interpreti del 900, Edith Piaf e Frank Sinatra.

I biglietti sono acquistabili presso la Biglietteria del Rossetti, TicketPoint di Corso Italia e online (platea A-B € 27 (rid.24) 2*, platea C € 23 (rid.19) 1*, gallerie € 18(rid.16) 1*)