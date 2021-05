Si alza il sipario anche al Teatro San Giovanni: al via la stagione "Vedo Sento Trasmetto"

La stagione "Vedo Sento Trasmetto" prenderà il via il 23 maggio e si articolerà in una corposa rassegna di teatro, musica, danza, all'insegna della fusione delle arti, ma costituirà anche un momento di incontro, di confronto, di studio e di sperimentazione.

Dopo le recenti riaperture del Teatro sloveno e del Teatro Verdi, anche il Teatro San Giovanni è pronto ad alzare il sipario e dare il via alla stagione in presenza dal titolo "Vedo Sento Trasmetto". Questa prima parte di appuntamenti artistici partirà il 23 maggio per concludersi il 30 giugno, e si comporrà di spettacoli in ospitalità, giornate a porte aperte, e anteprime targate Petit Soleil. La stagione estiva continuerà poi in vari festival ed eventi all'aperto.

Il progetto regionale "Vedo Sento Trasmetto" si articolerà in una corposa rassegna di teatro, musica, danza, all'insegna della fusione delle arti, ma costituirà anche un momento di incontro, di confronto, di studio e di sperimentazione, nel corso del quale Aldo Vivoda, il direttore artistico del Petit Soleil, assieme a un gruppo di giovani artisti e con il supporto dei partner di progetto organizzerà e definirà un corposo calendario di attività artistiche e spettacoli dal vivo, che accompagnerà il pubblico anche nella seconda parte dell’anno.

Il Teatro San Giovanni riapre quindi le sue porte con una stagione in presenza con 138 posti a sedere e un comodo parcheggio nelle vicinanze (accesso da viale Raffaello Sanzio). Le attività si svolgeranno nel pieno rispetto delle regole di distanziamento anticovid e previa igienizzazione con macchine portatili UV.