L'amore oltre gli stereotipi: al Teatro Stabile Sloveno la mostra "AMO"

In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, il gruppo Jotassassina presenta al Teatro Stabile Sloveno, "Amo", il progetto fotografico di Antonio Ferrari. La mostrà verrà inaugurata martedì 17 maggio alle ore 19:30 e sarà visitabile anche nelle seguenti giornate: mercoledì 18 maggio dalle 10.00 alle 20.00, giovedì 19 maggio dalle 10.00 alle 16.00 e venerdì 20 maggio dalle 10.00 alle 15.00.

Il progetto

"[...] AMO vuole essere una provocazione sull'amore in tutte le sue forme. Questa riflessione può aiutare a far capire quanto ancora dobbiamo crescere come individui appartenenti ad una società che dovrà imparare a riconoscere e tutelare tutti abbracciando e proteggendo chiunque sia in minoranza, chiunque abbia bisogno perchè anche questo è amare. AMO è una serie di fotografie che ritraggono un bacio, scattate a Trieste. In questi scatti ritroviamo la città e la sua gente, le istituzioni, la chiesa e la memoria. AMO rappresenta reali persone che si amano persone anche appartenenti alla comunità LGBT+ , che la politica non ha voluto nemmeno riconoscere. AMO toccherà i temi dell'amore nella disabilità e dell'amore tra persone non più giovani per scuotere gli stereotipi esistenti all'interno della stessa comunità LGBT+. AMO interpreta un semplice bacio, un simbolo d'amore, ma allo stesso tempo vuole stimolare, colpire e mostrare. Le nostra paure ci impediranno di amare? Ci impediranno di essere felici per chi ama? Realmente pensiamo che chi ama possa, in qualche maniera, privarci della nostra possibilità di amare? Che ci possa privare della nostra famiglia? Realmente possiamo scandalizzarci di fronte ad un bacio? In un'epoca in cui non ci scandalizziamo più per nulla, nemmeno per le guerre, per chi sta male, per chi muore in mare senza il nostro aiuto. Speriamo che AMO ci faccia invece crescere e proseguire nel cammino dell'inclusività e della protezione".