Teatro Verdi: bilancio positivo per la "stagione della ripartenza"

Bilancio positivo con una costante crescita di spettatori, tra cui molti giovani e giovanissimi, e un ritorno del pubblico da fuori città. Questo il trend evidenziato dal teatro Verdi a partire dal primo spettacolo di gennaio, in quella che è stata definita la "stagione della ripartenza" dopo due anni di restrizioni anti Covid. Una stagione inizialmente caratterizzata da un'incidenza di contagi ancora importante, che ha portato a una diminuzione degli abbonamenti del 40 per cento circa. Un calo che, in alcune opere come Tosca Rigoletto, è stato in buona parte compensato dall'afflusso di spettatori non abbonati.

Il bilancio

Il bilancio è stato tracciato oggi dal sovrintendente del Teatro Verdi Giuliano Polo in una conferenza stampa: “abbiamo registrato più di 25 mila presenze complessive, con una media di circa 700 spettatori a recita, per un tasso di riempimento della sala del 65%, considerando anche i posti di scarsa visibilità”. Per Tosca e Rigoletto, le opere più apprezzate dal pubblico, c'è stato “un tasso medio di riempimento superiore al 75%, con alcuni sold out”. Risultati che soddisfano, spiega Polo, “perché dopo la pandemia la capacità di ripresa era in forte dubbio”.

Tornano i ragazzi e gli spettatori da fuori città

Dopo aver ringraziato i lavoratori del teatro per aver osservato le misure di emergenza e aver contribuito a contenere i contagi, il sovrintendente ha evidenziato anche un ritorno a teatro dei ragazzi, per i quali sono state create tariffe vantaggiose: "Per gli under 34, under 30 e le scuole c’è stata una presenza media per ciascun titolo d’opera di 500 ragazzi, per un totale di 6mila presenze. All’Opera Ragazzi si sono registrati 600 abbonamenti, mentre le due opere in un atto hanno fatto segnare 2.512 biglietti”. Sono state invece 3.600 in tutto, il 15% del totale circa, le persone provenienti da fuori città, anche da fuori regione o da altri paesi.

Le prime assolute e gli spettacoli estivi

Da ricordare anche le due prime assolute mondiali, “Amorosa presenza” e “Al Mulino”, che hanno ricevuto buoni riscontri dalla critica, e l'incremento degli utenti delle pagine social, che hanno offerto durante tutta la stagione foto, video e informazioni su prove, spettacoli e altre iniziative avviate nel corso dell’anno.

Conclusa la stagione ufficiale sono previsti anche due spettacoli estivi: ‘Il Pipistrello’, dal 10 luglio, che riprende la tradizione estiva dell’operetta, per proseguire il 24 luglio con un concerto sinfonico dedicato a Ludwig van Beethoven.