“L’amore dal fiore in bocca”: la nuova produzione di Hangar Teatri ispirata a Pirandello

TRIESTE - Pirandello incontra Sarah Kane nella nuova produzione firmata Hangar Teatri. Dopo il successo riscontrato lo scorso anno dall’ultima creazione “María”, per la regia di Elena Delithanassis, questo autunno debutta “L’amore dal fiore in bocca”. Ideato e diretto da Marco Palazzoni, con l’aiuto regia di Elena Delithanassis e l’adattamento drammaturgico di Fabio Pisano, lo spettacolo vedrà in scena Marco Palazzoni, Tommaso Russi ed Elena Delithanassis. Un ringraziamento speciale va a Fulvio Falzarano, Tullia Alborghetti e Sarah Taylor. Il debutto è previsto mercoledì 29 novembre alle ore 20.30, in replica da giovedì 30 novembre a sabato 2 dicembre alle ore 20.30 e domenica 3 dicembre alle ore 17.00, presso il teatro di via Luigi Pecenco 10.

Per la nuova produzione, Marco Palazzoni decide di portare in scena l’Amore, anzi due amori, raccontati attraverso le parole di due grandi autori di inizio e fine Novecento: Luigi Pirandello e la scrittrice britannica Sarah Kane. L’intento è quello di unire due mondi e due linguaggi apparentemente molto distanti.

Per la trama, un Uomo di inizio Novecento e una Donna dei giorni nostri immersi nelle loro pene provano, a loro modo, a sopravvivere al dolore che ne deriva. Da una parte la Donna dialoga con quel poco che le è rimasto dell’amato, e dall’altra l’Uomo si aggrappa con la sua immaginazione alla vita che gli sfugge inesorabilmente. A testimoniare il tutto un uomo qualunque che in una notte d’estate ha perduto il treno.

A proposito del tema dello spettacolo, Marco Palazzoni afferma: “Oggi come cento anni fa l’Amore crea la stessa indomabile, inarrestabile, irrazionale infinita tempesta di emozioni e, nonostante il tempo scorra inesorabilmente e il progresso sembri inarrestabile, la forza dei sentimenti non invecchia. Tra intelligenze artificiali e vite iperconnesse mi sembra che quello che valga la pena indagare e cercare di mettere in scena sia ancora l'amore con i suoi voli e ricadute e il dolore per la morte.”

Biglietto intero 12€, ridotto 8€ per soci del Teatro degli Sterpi, soci CUT, over 65, under 18 e studenti universitari. È consigliata la prenotazione a biglietteria@hangarteatri.it o al numero di telefono +39 3883980768. Biglietti acquistabili in prevendita su vivaticket.com. La Stagione delle Piume è organizzata dal Teatro degli Sterpi, grazie al sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Friuli Venezia Giulia.