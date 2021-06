Dante "approda" alla Kleine Berlin con uno spettacolo sulla Divina Commedia

Andrà in scena sabato 26 giugno alla Kleine Berlin "Dante 453, l’amor che move il sole e l'altre stelle / ljubezen, ki premika sonce in druge zvezde", performance itinerante liberamente tratta da La Divina Commedia di e con Silvia Viviani e Lorenzo Zuffi. Nella location in via Fabio Severo saranno rappresentate tre repliche (alle 19, 20 e 21). Si tratta di una coproduzione Gledalis?e Ane Monro e Festival Approdi, con musiche di Klemen Bra?ko e costumi Tina ?en.

La trama

Provenienti da un futuro non precisato, due viaggiatori del tempo si imbattono ne La Divina Commedia. Non conoscono il testo, ma ne individuano immediatamente la potenza umana, creativa e poetica. L’amore li circonda, ovunque nel testo si ripresenta in diverse forme e intensità. Procede dal basso verso l’alto, dai sensi allo spirito, è amore passionale e familiare, terreno e divino, disperato e soave. L’amore permea il testo, la parola stessa viene ripetuta ben 453 volte. I due viaggiatori, affascinati dalla distanza con la loro realtà decidono di condividere e di raccontare questa esperienza a chi vorrà unirsi a loro in questo percorso, in questo dialogo fra maschile e femminile, fra sloveno e italiano, fra essere umano e poesia. Un percorso nelle atmosfere Dantesche. Un percorso che è anche una viandanza alla ricerca dei nostri sentimenti più profondi. Un’esperienza in equilibrio tra due epoche, due mondi, due lingue. Un percorso nell’amore, nelle sue varie declinazioni. In collaborazione con la Società Dante Alighieri - Comitato di Trieste.

Evento “isola”, all’ interno del Festival Approdi (Rotte artistiche senza bussola), diretto da Lorenzo Acquaviva, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, il contenitore itinerante multidisciplinare di teatro, danza e musica, giunto alla sua quinta edizione che quest’ anno si declinerà sotto molteplici registri, al femminile, - da cui il nome di “Beatrici. Storie di donne senza tempo” - con questo appuntamento continua la sua dinamica navigazione. Posti limitati, prenotazioni sulla pagina Facebook FestivalApprodiTrieste.