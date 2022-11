Prevenzione del tumore al seno: lo spettacolo "Se.no" va in scena al Magazzino 26

Fare prevenzione per il tumore al seno raccontando la malattia a teatro: è l’obiettivo dello spettacolo "Se.No. Una storia vera di cura e di rinascita. Fare prevenzione raccontando la malattia”, che andrà in scena sabato 12 novembre, alle ore 17, nella sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio. Un racconto fatto di empatia, vita vissuta e divulgazione scientifica, che prosegue il suo tour italiano anche a Trieste per iniziativa della Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumori di Trieste, in collaborazione con il Comune di Trieste.

In Fvg ogni anno vengono diagnosticati circa 1200 tumori al seno, e in Italia 54mila, come è stato ricordato nella conferenza stampa di presentazione dello spettacolo, alla quale sono intervenuti l’assessore alla Cultura Giorgio Rossi, la presidente di LILT Trieste Sandra Dudine e Lucia Pelusi consigliere responsabile LILT Trieste per i rapporti con le PA. Prodotto alla Compagnia Arditodesio, lo spettacolo, conclude gli appuntamenti per il 2022 (anno in cui si sono celebrati i 100 anni della LILT nazionale) dell’ “Ottobre in rosa” e delle iniziative "LILT for women" per la prevenzione del cancro al seno. L’assessore Rossi ha sottolineato “l’importanza e la cultura della prevenzione, che si realizza anche con questo spettacolo teatrale”, confermando “l’attenzione e la sensibilità dell’Amministrazione comunale su questi temi e su queste problematiche, che ci coinvolgono da vicino ma che possono e devono essere superate”.

“Viene portata in scena - ha spiegato la presidente di LILT Trieste Sandra Dudine - la storia di una paziente ipotetica, di una donna che ha scoperto di avere un tumore al seno e che vede la sua vita cambiare improvvisamente”, spiegando che “Gli autori sono anche divulgatori scientifici. La protagonista Giulia Toniutti è laureata in biotecnologie all’Università di Trieste è ha un master in Comunicazione della Scienza alla Sissa. Il regista Andrea Brunello opera ai confini tra teatro e scienza e insegna recitazione della scienza presso le Università di Trento e Bologna. Inoltre I contenuti scientifici dello spettacolo sono stati rigorosamente supervisionati e validati dalla dottoressa Antonella Ferro, responsabile del centro di senologia “Breast Unit” della APSS di Trento”. Lo spettacolo è a ingresso libero, con la possibilità di un’auspicata e generosa offerta da parte del pubblico. Il ricavato sarà utilizzato dalla Lilt Trieste per sostenere l’attività della Breast Unit di Trieste.