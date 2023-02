Crescere nell'era digitale, ecco la sfida per educatori, genitori e figli

L'associazione Artemis APS è lieta di invitare tutti gli interessati ad assistere alla conferenza dal titolo "Tecnologie digitali: come educare e crescere nell'era digitale? Una sfida per educatori, genitori e figli". La pervasività della tecnica nel mondo odierno ha radicalmente modificato la qualità e le abitudini della nostra vita quotidiana. Studiare, lavorare, socializzare, giocare, amare, divertirsi sono attività profondamente compenetrate dalle tecnologie digitali e la distinzione tra la vita reale e vita virtuale è sempre più labile e il lato oscuro del web (pornografia, violenza, cyberbullismo) va conosciuto ed affrontato con decisione. Comprendere la natura dell’uomo, le modalità e i rischi nella gestione delle tecnologie nella nostra vita è una necessità alla quale non possiamo sottrarci. Insieme cercheremo di comprendere le sfide che il mondo della tecnica ci pone oggi, il loro significato per la vita dei nostri bambini e le strategie necessarie per rimanere uomini nel senso compiuto del termine.

L'ingresso è libero e l'incontro è riservato ai soli adulti

A cura di Giorgio Capellani

Ingegnere, si è laureato al Politecnico di Milano nel 1985. Ha collaborato con aziende multinazionali nel campo delle tecnologie informatiche ricoprendo ruoli professionali e manageriali in contesto nazionale e internazionale. Attualmente insegna materie scientifiche e collabora con i seminari di formazione per insegnanti Waldorf di Milano, Manduria ed Oriago. Svolge attività di conferenziere in ambito storico, tecnologico ed antroposofico. È autore del libro "Crescere nell'era digitale".

Info: www.artemis-arte-pedagogia.it

email: artemis.arte.pedagogia@gmail.com