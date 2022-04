Un calice a due passi dal mare: torna Teranum, l'evento che esalta i vini del territorio

A distanza di più di 1000 giorni a Duino torna Teranum, la vetrina dei vini rossi del Carso che quest'anno porta con sé, oltre alla volontà di ripresa, anche numerose sorprese. La cornice sarà quella del Pavilion di Portopiccolo, nella baia di Sistiana. L'apertura dell'edizione 2022, dopo lo stop imposto dalle restrizioni anti Covid, è fissata alle 16 di sabato 23 aprile con la conclusione alle 21. Da Muggia a Doberdò del lago e passando lungo il ciglione carsico, saranno numerosi i vignaioli del nostro territorio presenti alla manifestazione. Novità assoluta per quanto riguarda l'edizione di quest'anno è la partecipazione di cinque etichette provenienti dal Consorzio tutela vini doc Castel del Monte, piccoli vignaioli pugliesi della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Teranum abbraccia la Città del Vino 2022

"Dopo tanto tempo - così gli organizzatori in occasione della presentazione dell'evento - Teranum torna ad avere una grande valenza: un nuovo inizio, da dove ci eravamo lasciati. Il terrano come ponte tra le persone, come mezzo e come unione fra le genti". In occasione della giornata i partecipanti avranno la possibilità di assaggiare dal fresco allo strutturato, dal fermo al giovane, così da confermare l'evoluzione e il progresso della rete vitivinicola del territorio. L'edizione 2022 di Teranum, così gli organizzatori, non poteva che essere ospitata a Duino Aurisina. Il comune carsisco, infatti, è stato nominato Città del Vino per l'anno in corso.

Tutti i vignaioli

All'organizzazione dell'evento collabora anche Sapori del Carso, che proporrà abbinamenti con i formaggi. "Un altro modo di scoprire le nostre ricchezze" conclude la nota. Di seguito la lista dei vignaioli di Trieste, Gorizia e di quelli sloveni. Zidarich, Mili? Zagrski, Škerk, Škerlj, Ostrouska, Bajta, Mili? Stanko, Budin, Damjan Mili?, Cacovich, Sancin Evo Oil & Wine, Vigna sul Mar, Grgi?, Kocjan?i?, Merlak, Lenardon, Bole, Castelvecchio. Vina Slami? - Perinova Kmetija, Vina Štoka, Vinska Klet Orel, Vina Vrabec, VINAKRAS, Vinska klet Štok, ?otova klet, Vina ?otar, Tav?ar Emil in Ken, Vinarstvo Rebula, Vinogradništvo Širca-Kodri?, CV-Colja Vino, Ren?el boutique wines. Per i pugliesi saranno presenti Giancarlo Ceci, Cantine Torrevento, Azienda vinicola Rivera, Cantine Fiore e l'Azienda agricola Santa Lucia.

Prezzo e altre info utili

Il costo del biglietto è di 25 euro a persona ma si possono acquistare le prevendite a 20 euro presso le seguenti location: Bar X - V. del Coroneo, 11 (Trieste), Caffè Vatta - V. Nazionale, 42 – Opicina (Trieste) e alla Birreria Bunker in località Aurisina, 149. Per i tesserati Ais, Onav e Slow Food il prezzo del biglietto è di 20 euro. Per poter partecipare all'evento sarà obbligatorio esibire almeno il Green Pass base. Per ulteriori informazioni consultare la pagina Facebook dell'evento a questo link oppure inviare una mail a info@carsovinokars.it.