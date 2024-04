The botanical act alla Casa del Cinema

L’Associazione Casa del Cinema di Trieste presenta la mostra The Botanical Act, un’esposizione illustrata dedicata ai protagonisti sempreverdi del mondo cinematografico, curata dall’illustratrice Laura Gorlato – La Furia Studio. L’esposizione rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00 all’interno del palazzo della Casa del Cinema a ingresso gratuito fino al 27 giugno (giorni di chiusura: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno).

In questa esposizione di illustrazioni originali portiamo i riflettori proprio sul mondo naturale, che mai come oggi, assume un’importanza tematica di profondo interesse anche nella nostra vita quotidiana. Vi addentrerete nella botanica cinematografica, conoscerete i protagonisti sempreverdi di pellicole come Alice nel paese delle meraviglie o il Mago di Oz e scoprirete curiosità su questi piccoli immensi attori. Apprenderete così che la pianta carnivora Audrey II è il fulcro della storia de La piccola bottega degli orrori. In Leon il protagonista Jean Reno dichiara apertamente che la sua migliore amica è proprio l’Aglaonema che porta con sé: non si lamenta mai e, come lui, non mette radici. E chi di noi non avrebbe voluto assistere ad una lezione della strega-insegnante di Erbologia Pomona Sprite in Harry Potter: “allora, chi sa dirmi le proprietà della Mandragola?”. In Batman Poison Ivy è una botanica di Gotham City ossessionata dalle piante, dall’estinzione ecologica e dall’ambientalismo. Vive in perfetta connessione con la natura e ci ricorda di quanto la bellezza naturale, se mancata di rispetto, possa essere ribelle e devastante.