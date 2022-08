The long great babuin party, la festa al Toti

"The Long Great Babuin Party" è un mix tra party music e mostra di video art. Il Polo giovani Toti in occasione del settimo appuntamento del #PGTSummer sarà invaso dalle opere realizzate dall’artista Priby, le cosiddette “Priby heads”, ossia diverse varianti del suo logo, che dal 31 agosto costituiranno la sua NFT collection (100/200 loghi ogni mese). Musica technohouse e commerciale, divertimento, video art, tutto insieme al Long Great Babuin parTy. Panorama super dalla terrazza del Polo Giovani Toti (ingresso da Via del Castello, 1) e chiosco ristoro @Barakin_San Giusto. L'evento rientra nel programma del PGTSummer curato dall'Assessorato ai Giovani del Comune di Trieste in collaborazione con IMS International Music School.