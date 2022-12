Torna la "The moonlight society", al Duke è grande festa con il live art di Mark Turtoo

Sabato 17 dicembre torniamo in pista. Il The Duke si trasformerà nel dancefloor che ormai tutti conosciamo, tra luci, proiezioni, laser e una super selezione Electro-Dark fino a notte fonda! La novità è che per la prima volta al The Moonlight Society l'arte diventerà interattiva! E proprio per questo sarà un evento unico e irripetibile nel suo genere. Mark Turtoo, fotografo, trasformerà il pubblico stesso in opera d'arte, al buio, con il suo progetto "30 secondi". Tomasz Gierdal, oltre a proporre un'esposizione di sculture di argilla, creerà dal vivo un'opera che sarà visibile solamente durante la serata, prima di svanire nel nulla.

TOMASZ GIERDAL

Artista polacco, si definisce una persona letteralmente salvata dall’arte. Dopo una vita turbolenta e costellata da dipendenze, fu proprio l’ispirazione a riportarlo in vita e a mostrargli gli strumenti giusti, strumenti che aveva sempre avuto con sé e dentro di sé. Quella stessa ispirazione lo ha accompagnato in giro per le piazze, per le strade, per far sentire il profumo della vita libera nel modo dell’arte. Ancora oggi dopo quattro anni questa passione lo travolge, e lo modella come lui modella le sue sculture d’argilla.

MARK TURTOO

Nel suo progetto l'unica regola è creare un ritratto in 30 secondi. Dal buio completo, alla luce. Dall'ombra, uno stile di ritratto unico. Dopo questa esperienza, chi viene fotografato non si guarderà mai più allo stesso modo. Mark Turtoo, già ospite del The Moonlight Society a gennaio 2020, è un artista visivo, un fotografo e un narratore che infonde vita nelle storie che popolano la sua testa, esplorando costantemente nuovi modi di creare e cercando sempre di implementare nuove tecniche ed esperimenti in quello che fa. Mark crea immagini dai toni oscuri ed impattanti basate sulla solitudine e le complessità della psiche umana.

La musica inizierà alle 21 e la performance artistica inizierà alle 21.30. Vi aspettiamo!

