Jazz in Emotion, vino e musica per l'ultimo appuntamento della rassegna

Giovedì 18 maggio a partire dalle 19 al TIARE Shopping si terrà l’ultima serata di Jazz in Emotion all’interno dello spazio immersivo di EmotionHall. In occasione dell’ottavo e ultimo concerto, si esibirà Javier Girotto & Aires Tango preceduto dall’Anteprima Cantine Aperte 30 anni con una selezione dei vini delle 7 cantine ospiti del tour, abbinati ai prodotti tipici del territorio, proposti da Prosciutti Coradazzi di San Daniele e dalla Latteria Borgo Paludo di Fagagna. Movimento Turismo del Vino FVG darà il via alla 30esima edizione di Cantine Aperte nella particolare cornice dell’Emotion Hall del Tiare attraverso degustazioni e la presentazione del programma.

“Un grazie sentito al Tiare per aver coinvolto il Movimento Turismo del Vino FVG in questo bel percorso e Simularte – dice Elda Felluga, presidente dell’Associazione – É nata una sinergia unica ed emozionante: le sette serate sono state uno speciale punto d’incontro tra musica, vino e golosità del territorio che ha permesso di creare un’atmosfera unica nel suo genere grazie alla esperienza immersiva tra suoni e immagini. La serata finale sarà un arrivederci verso Cantine Aperte e ulteriori opportunità di incontro presso l’EmotionHall”.

La rassegna

La rassegna “Jazz in Emotion” iniziata il 17 novembre 2022, ha avuto luogo ogni terzo giovedì del mese e si concluderà giovedì 18 maggio. Come di consueto, sarà offerta la wine experience dalle cantine aderenti all’iniziativa e il concerto di Javier Girotto & Aires Tango. Uno spettacolo immersivo volto a valorizzare la cultura della musica e del gusto, che creerà una sinestesia culturale, enogastronomica e d’intrattenimento, grazie alla tecnologia dello spazio dedicato di EmotionHall.

La band

La band Jazz di Javier Girotto & Aires Tango è composta dal sassofonista Javier Girotto, Alessandro Gwis (pianoforte), Marco Siniscalco (basso), Michele Rabbia (batteria e percussioni). Il loro è un repertorio ispirato alla musica latino-americana, fondendo l’improvvisazione con delle composizioni originali. Oltre ai mille concerti tenuti in tutto il mondo, la band vanta la realizzazione di oltre 10 album e di diverse colonne sonore per film e spettacoli teatrali come I Testimoni (con Gianmarco Tognazzi e Alessandro Gassman).

"Un match vincente"

Jazz in Emotion – Music Wine & Immersive Experience nasce durante la fiera Eureka 2022, prima fiera regionale della cultura e della creatività organizzata e promossa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Grazie alla sinergia tra Simularte - impresa culturale e creativa di Udine – ed EmotionHall – il primo museo interattivo permanente situato all’interno del Meeting Place di Villesse – è stato possibile realizzare 8 spettacoli ricreando l’atmosfera di un Jazz club. “Siamo soddisfatti dei risultati di questa prima edizione svoltasi in questo spazio immersivo unico nel suo genere, apprezzato dal pubblico numeroso e da tutti gli artisti nazionali e internazionali, che si sono alternati sul palco dell’EmotionHall Arena” dichiara Federico Mansutti, presidente di SimulArte. “Un match vincente tra imprese provenienti apparentemente da settori distanti tra loro, che ha permesso la realizzazione di una proposta di grande valore artistico”.

“La prima edizione di Jazz in Emotion volge al termine e siamo molto felici e soddisfatti di aver avuto la possibilità, grazie alla collaborazione con Simularte, di aprire le porte della nostra Emotion Hall ad artisti di fama internazionale. Possiamo affermare che ogni appuntamento di questa rassegna ha rappresentato un momento unico durante il quale, il pubblico del Tiare ha avuto l’opportunità di vivere un’esperienza multisensoriale Fatta di Musica Gusto e Multimedialità. Molto importante la partnership con Movimento Turismo del Vino che ci ha consentito di creare un legame ancora più forte con il nostro territorio. Quest’ultimo appuntamento sarà un’occasione unica per stringere la mano a tutti i protagonisti di questa meravigliosa avventura che ci auguriamo possa continuare ad arricchirsi nel tempo di nuove e proficue collaborazioni” commenta la Direzione di Tiare Shopping.

Un evento aperto anche agli amici a quattro zampe

Chiunque è invitato a partecipare alla serata, anche coloro che possiedono un amico a 4 zampe! Per evitare di lasciarlo da solo in casa o in camera d'albergo, TIARE Shopping offre la possibilità di affidare il proprio animale domestico al team di Bauadvisor. Il cane verrà preso in consegna all'ingresso dell'EmotionHall e sarà in ottime mani per tutta la permanenza al concerto. Biglietti e maggiori informazioni sull’appuntamento del 18 maggio a questo link.