Al Tiare laboratori di cucina per piccoli aspiranti chef

VILLESSE - Grande successo per i laboratori “Cuciniamo in Famiglia” destinati ai bambini tra i 4 e i 12 anni, organizzati da Tiare Shopping. Fino al primo weekend di agosto i più piccoli potranno vestire i panni di veri e propri chef, con tanto di grembiule e cappello, e creare insieme alle loro famiglie una deliziosa “opera d’arte” da portare e gustare a casa. I laboratori, che si svolgono presso il Tiare Chef Lab al primo piano del Meeting Place, coinvolgono genitori e figli nella preparazione di pizze, dolci e biscotti, con il supporto di una cuoca professionista pronta a guidare i piccoli chef in cucina.

Gli incontri, della durata di un’ora ciascuno, sono in programma per ogni weekend fino a domenica 6 agosto, in diverse fasce orarie:

Il sabato alle 16.00, alle 17.30 e alle 19.00.

La domenica alle 11.00, alle 12.30, alle 16.00, alle 17.30 e alle 19.00.

La partecipazione ai laboratori è gratuita: per prendere parte alle attività è necessario recarsi presso il Tiare Chef Lab nell’orario prescelto. I bambini, accompagnati da un genitore, verranno accolti fino a esaurimento posti.

Ma le attività per i più piccoli e per le famiglie non si fermano qui: da domenica 23 luglio sarà infatti ancora possibile visitare la mostra “Gustav Klimt. Sinfonia di arte immersiva”, che resterà in esposizione fino a domenica 3 settembre all’interno dell’EmotionHall del Meeting Place. Dopo il successo riscosso negli scorsi mesi, il Meeting Place di Villesse continua a dedicare la prima arena immersiva permanente in Italia al mondo simbolico di uno dei più importanti artisti austriaci, consentendo ai visitatori, grandi e piccoli, di vivere un viaggio multisensoriale dove architettura, scultura, decorazione, musica e arte digitale si fondono. Per maggiori informazioni visitare il sito www.tiareshopping.com.