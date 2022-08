Tiare Summer Emotions, gli eventi dal 16 al 21 agosto

A Villesse l’area esterna ospita artisti ed eventi per tutto il mese di agosto! Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping (in Località Maranuz, 2 a Villesse - GO) ha inaugurato lo scorso giugno nella zona Porta Tiare come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021.

Ecco gli appuntamenti gratuiti della settimana in corso:

Martedì 16 agosto alle 21 sul palco salgono i Vipers Queen, una delle principali tribute band dei Queen attiva dal 2002 non solo in Italia ma in tutta Europa. Il loro intento è ripercorrere i brani leggendari della band britannica capitanata dall’iconica personalità di Freddie Mercury utilizzando alcuni richiami scenografici e di costume e ponendo l'accento sulla spettacolarità e sulla forza musicale della band più popolare al mondo. Giuseppe Maggioni (voce), Giordano Bruno (chitarra), Stefano Armati (basso) e Roberto Previtali (batteria) hanno alle spalle oltre 1.000 esibizioni live. Evento gratuito.

Mercoledì 17 agosto dalle 19 alle 21 sessione di Zumba con gli istruttori ZIN locali. Muoversi a ritmo di musica è un modo ottimale per avvicinarsi al fitness anche per chi è di natura un po’ pigro, per chi ha paura di annoiarsi durante l’esercizio, ma anche per chi è già in forma e vuole allenarsi divertendosi. Evento gratuito.

Venerdì 19 agosto dalle 19 alle 21 masterclass con gli Zumba Jammer Alessio Diana e Matteo Piovesan insieme a Elena Costantin e Martina Marchi. Evento gratuito.

Sabato 20 agosto dalle 21 ci si scatena con lo Schiuma Party accompagnato da Miami Nights, il format reggaeton e trap più acclamato. Preparatevi al grande viaggio che parte dagli Stati Uniti, passa per l'America Latina e la Jamaica, e vola sull'Europa fino ad atterrare in Italia. Evento in collaborazione con TiZero. Ingresso libero con consumazione obbligatoria.

Domenica 21 agosto dalle 17.30 alle 20 masterclass con lo Zumba Jammer Alessandro Belletti. Evento gratuito con prenotazione via https://linktr.ee/zumbaevent.

Il calendario di eventi serali di intrattenimento spazia dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti anche con artisti internazionali. Inoltre, in occasione delle serate, sono aperti chioschi “food & drink”.

Per info e aggiornamenti: https://www.tiareshopping.com/it-it/events.