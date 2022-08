Musica, spettacoli e sport: ecco l'estate 2022 al Tiare

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse ha inaugurato lo scorso giugno nella zona Porta Tiare come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021.

Questi gli appuntamenti gratuiti della settimana in corso: lunedì 8 e mercoledì 10 agosto dalle 19 alle 21 sessione di Zumba con gli istruttori ZIN locali. Muoversi a ritmo di musica è un modo ottimale per avvicinarsi al fitness anche per chi è di natura un po’ pigro, per chi ha paura di annoiarsi durante l’esercizio, ma anche per chi è già in forma e vuole allenarsi divertendosi.

Giovedì 11 agosto alle 21 sul palco salgono gli Exes, una delle cover band friulane più conosciute e sinonimo di uno spettacolo che fonde il coinvolgimento del pubblico presente a una proposta artistica unica. Infatti, grazie alla voce di Max Panico, la chitarra di Gianluca Pavan, il basso di Max Gelsi, le tastiere di Luca Valeriani e la batteria di Carlo Amendola il pubblico diventa parte integrante dell’esibizione.

Venerdì 12 agosto si inizia alle 19 con l’intrattenimento musicale con DJ Perso e Igor Damilano per poi, a partire dalle 21, godersi il divertimento con i comici di Zelig: Max dei Fichi D’India, Marco della Noce e Kala Brugovic). Il famoso programma televisivo comico italiano è andato in onda su Italia 1 dal 1996 al 2003 e su Canale 5 dal 2003 al 2016 e poi anche nel 2021.

Il calendario di eventi serali di intrattenimento spazia dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti anche con artisti internazionali. Inoltre, in occasione delle serate, sono aperti chioschi “food & drink”.

Per info e aggiornamenti: https://www.tiareshopping.com/it-it/events.