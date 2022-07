Tiare Summer Emotions, venerdì musica e divertimento con i comici di Colorado

Il secondo appuntamento dedicato all’intrattenimento all’interno del ricco calendario degli eventi organizzati per animare l’estate in Friuli Venezia Giulia all’interno della nuova area Tiare Summer Emotions si terrà lunedì 8 luglio.

Si inizia alle 19.30 con il pre-serata musicale a cura di DJ Perso e Igor Damilano per poi, a partire dalle 21, godersi il divertimento con Scintilla, Gianluca Impastato e Leonardo Manera direttamente da Colorado, il programma televisivo comico italiano andato in onda dal vivo su Italia 1 dal 2003 al 2019, ideato da Diego Abatantuono, Giuseppe Corbini, Giorgio Sofi, Benito Tripodi e Cosimo Cacciola e ispirato al tipico cabert statunitense.

Inoltre è prevista una consumazione in omaggio! Per essere tra i fortunati è sufficiente presentarsi all'Infopoint del Tiare lo stesso giorno dello spettacolo dalle 19:00 alle 20:00: i primi 200 spettatori riceveranno un ticket che darà diritto a una consumazione in omaggio al chiosco situato all'interno dell’area Tiare Summer Emotions, a partire dalle ore 20:30. Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) ha inaugurato come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021. Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare, Tiare Summer Emotions ospita fino al 31 agosto un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti che vedono protagonisti anche artisti internazionali. Inoltre, in occasione delle serate, saranno aperti chioschi “food & drink”.

Prossimo appuntamento, sempre gratuito, con il Comedy Show: il 12 agosto da Zelig arrivano Max Cavallari dei Fichi d’India, Marco Della Noce e Giancarlo Kalabrugovic. Per info e aggiornamenti su tutto il programma: https://www.tiareshopping.com/it-it/events.