Tiare Summer Emotions, sabato si balla con il gruppo pop Il Pagante

Continuano gli eventi speciali del calendario Tiare Summer Emotions organizzati nella nuova arena esterna in Località Maranuz, 2 a Villesse (GO) in collaborazione con Ti Zero.

Il terzo appuntamento con la musica domani sabato 6 agosto a partire dalle 20 per scatenarsi con il gruppo pop Il Pagante. Realtà milanese composta da Roberta Branchini "Brancar" e Eddy Veerus alias Edoardo Cremona (Federica Napoli non salirà sul palco perché, dopo ben otto, anni ha lasciato il gruppo) portano a Villesse le canzoni del loro ultimo album, "Devastante" ma danno spazio anche alle hit diventate virali come Bomber, Entro in pass, Too much e molte altre.

Tutto nasce nel 2010 con l’obiettivo di fare ironia sullo stile di vita dei milanesi, in particolar modo sui PR e su coloro che acquistano biglietti, ossia i paganti, da cui prende il nome la formazione. Quella che inizialmente era una pagina Facebook diventa nell’arco di due anni vera e propria musica e adesso i loro successi sono diventati il simbolo delle categorie sulle quali ironizzavano: da Settimana bianca a Radical chic, da Il terrone va di moda a Portofino, tanto per citare alcune delle canzoni più famose, fino ad arrivare all’ultima hit del 2021, Open bar.

I biglietti sono disponibili sul circuito SMS TICKET al link https://www.ticketsms.it/event/xvgBthdh. Prossimi appuntamenti con gli eventi speciali: l’11 agosto con Exes con fuoco, il 12 agosto con Zelig, il 16 agosto con Vipers Queens, il 20 agosto con Schiuma Party e Miami, il 27 agosto con Random - Una Festa a caso, il 28 agosto Electro - musica elettronica con special guest surprise e gran finale il 31 agosto per ripercorrere, in compagnia di Radio Company, la carriera di Ivana Spagna dagli anni ‘80 a oggi.

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) ha inaugurato come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021. Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare ospita un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti che vedono protagonisti anche artisti internazionali.

Per info e aggiornamenti: https://www.tiareshopping.com/it-it/events.