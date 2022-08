Al Tiare “Musica e Magia” con DJ Franchino e OOZicky

Prezzo non disponibile

Continuano gli eventi speciali del calendario Tiare Summer Emotions organizzati nella nuova arena esterna in Località Maranuz, 2 a Villesse (GO). Il prossimo appuntamento domani venerdì 26 agosto a partire dalle 21 l’arena estiva ospita lo spettacolo gratuito “Musica e Magia”, il progetto ideato dai DJ Franchino e OOZicky e diventato anche etichetta discografica.

Musica & Magia è un party pensato da Franchino stesso per celebrare la propria lunga carriera artistica. Si tratta infatti di uno dei protagonisti della nightlife italiana, sempre più amato dai clubber di ogni età: un’occasione unica e imperdibile per immergersi completamente nel suo immaginario e nel suo mondo onirico. Sarà lui stesso, nelle vesti di cantastorie e cicerone, a condurre il pubblico a vivere una notte di magia e di emozioni.

Realizzato grazie al supporto e all’organizzazione di 00Zicky, è uno dei più importanti appuntamenti con la musica elettronica e sta attraversando i principali club della Penisola. Dall’incantesimo iniziale fino all’ultimo disco Franchino accompagnerà il pubblico in un viaggio fantastico, in cui parole e suggestioni si fondono nelle note della musica selezionata da 00Zicky, nel ruolo di dj e manager, nelle contaminazioni sonore del musicista e dj Jo Gala e del dj brasiliano Sandro Pintori.

Ingresso gratuito. Disponibili chioschi “food & drink” all’interno dell’area. Prossimi appuntamenti con gli eventi speciali: il 27 agosto con Random - Una Festa a caso, il 28 agosto Electro - musica elettronica con special guest surprise e gran finale il 31 agosto per ripercorrere, in compagnia di Radio Company, la carriera di Ivana Spagna dagli anni ‘80 a oggi.

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) ha inaugurato come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021. Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare ospita un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti che vedono protagonisti anche artisti internazionali. Per info e aggiornamenti: https://www.tiareshopping.com/it-it/events.