Tiare Summer Emotions: musica, spettacoli e sport riempiono l'estate 2022

Tiare Summer Emotions è la nuova area esterna che il Meeting Place Tiare Shopping di Villesse (GO) sta per inaugurare come ideale continuazione dello spazio di intrattenimento interno offerto da EmotionHall, la grande arena immersiva aperta ufficialmente a gennaio 2021.

Situata vicino all’Area Fitness, parcheggio esterno nella zona Porta Tiare, Tiare Summer Emotions ospiterà un ricco calendario di eventi serali di intrattenimento che spaziano dai corsi di zumba a comedy show fino ad arrivare a concerti che vedono protagonisti anche artisti internazionali. Inoltre, in occasione delle serate, saranno aperti chioschi “food & drink”.

A tutta Zumba!

Si inizia domenica 19 giugno con un doppio appuntamento gratuito: dalle 18 alle 19 masterclass di zumba con Alessandro Belletti zj (prenotazione e calendario completo su https://linktr.ee/zumbaevent e possibilità di prenotarsi anche in loco). Dalle 19.30 alle 22 ci si continua a muovere con la Dance Crew del Señorita Tour, la One Night dedicata alla musica più caliente del momento, che arriva al Tiare portando con sé i suoi inconfondibili suoni Hip Hop, RnB e Reggaeton.

Le masterclass con gli Zumba Jammer continuano il 26 giugno Vicky Zagarra, il 4 luglio Benjamin Richard & Rodrigo Angello, il 10 luglio Jon Martin e Flavio Coiana, il 17 luglio Claudiu Guttu & Silvia Solidoro, il 24 luglio Cristian Bonet, il 25 luglio Matteo Piovesan, il 19 agosto Alessio Diana e Matteo Piovesan e il 21 agosto si chiude di nuovo con Alessandro Belletti insieme a Ai Lee.

Hip Hop

All’interno di EmtionHall, inoltre, sabato 25 giugno dalle 14 alle 20 e domenica 26 giugno dalle 11 alle 14 si terrà un camp a tema hip hop rivolto ai ragazzi dai 12 anni in su. Le due giornate di workshop sono a pagamento, con Samuele Barbetta, Carlos Kamizele, La B Fujiko, Martina Toderi e Riccardo Benetazzo, coreografi di fama internazionale che approfondiranno diversi stili. È stata creata la pagina Instagram dedicata @tiarehiphopcamp dove è possibile scaricare il link con il modulo di iscrizione (https://drive.google.com/file/d/1EKzc1kOuvfo8KY7ngEbZzGyb5-kOunaB/view).

Comedy Show

Si continua all’esterno con tre importanti appuntamenti dalle 19.30 alle 21.30 con il divertimento grazie ai Comedy show gratuiti di Made in Sud il 1 luglio (Alessandro Bolide, Enzo and Sal, Ciro Giustiniani e Sex and the Sud), di Colorado l’8 luglio (Scintilla, Gianluca Impastato e Leonardo Manera) e Zelig il 12 agosto (Max dei Fichi D’india, Marco della Noce e Kala Brugovic). Prima di ogni serata intrattenimento musicale con dj.

Musica e magia con Dj Franchino

Spazio anche alla musica: il 29 luglio insieme a Dj Franchino - musica e magia, l’11 agosto agli Exes con Fuoco, il 16 agosto ai Vipers Queens e gran finale il 31 agosto per ripercorrere, in compagnia di Radio Company, la carriera di Ivana Spagna dagli anni ‘80 a oggi. Tutte le serate sono a ingresso gratuito.

Tutti gli altri eventi da non perdere

Il nutrito calendario di Tiare Summer Emotions comprende anche alcuni spettacoli a pagamento: il 16 luglio appuntamento con 90 Festival - Corona e Los Locos, il 21 luglio con Schiuma Party, il 23 luglio con Nina Kraviz, il 6 agosto con Funky Family + Il Pagante, il 20 agosto con Miami with Shiva, il 27 agosto con Random - Una Festa a caso e il 28 agosto musica elettronica con special guest surprise. Biglietti disponibili presso l’Infopoint del Tiare Shopping e sul ciruito Ticket SMS (https://www.ticketsms.it), tranne per l’evento del 16 luglio che saranno disponibili sul circuito Euro ticket (https://www.euroticket.it/).

Per info e aggiornamenti: https://www.tiareshopping.com/it-it/events.